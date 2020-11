13 lucruri de făcut și de văzut în noiembrie

Bucharest Fashion Film Festival

Bucharest Fashion Film Festival revine, și el, într-un format exclusiv online, urmând să prezinte între 6 și 11 noiembrie o secțiune competițională care adună cele mai bune filme de fashion autohtone și internaționale, filme cult, documentare despre personaje marcante din lumea modei, dezbateri susținute de profesioniști din domeniu și multe alte surprize. Nou înființata secțiune Dressing the cinema, unde vei găsi filme care urmăresc explorarea costumului în film, are ca temă anul acesta conceptul de camp.

Industry

Pe 9 noiembrie are loc premiera unui nou serial HBO, care prezintă lumea broker-ilor financiari prin ochii unui grup de tineri absolvenți care încearcă să-și facă loc în această lume care nu iartă pe nimeni. Pretext pentru o discuție necesară despre rasă, privilegiu și sexism la locul de muncă.

Stagiunea de teatru politic

Matern, un performance despre transformările prin care trec femeile care devin mame și „realizat integral și exclusiv de femei, mame și ne-mame”, a avut premiera pe 25 octombrie. Acesta deschide, de altfel, și Stagiunea de teatru politic, a cărei echipă a dat cele mai relevante spectacole de teatru politic de la noi, care abordează subiecte sociale presante și interoghează istoria recentă. Pentru a fi la curent cu datele spectacolelor (care se pot vedea online gratuit) stați cu ochii pe pagina lor de Facebook.

NeoNlitic 2.0

Cea de-a doua ediție a NeoNlitic este un proiect itinerant care și-a propus reinterpretarea esteticii culturilor Cucuteni și Hamangia în viziune contemporană. Lucrările create de artiști români, ucrainieni și bulgari vor putea fi văzute la Muzeul Național de Istorie al României între 5 și 28 noiembrie.

Reptilia

Până în luna iulie a anului viitor, Muzeul Antipa găzduiește o expoziție temporară de reptile vii – cu multe dintre ele nu ți-ai dori să te întâlnești în mediul lor natural – pe care o poți vizita alături de cei mici.

De la aproape către departe. Cartografieri vizuale ale spațiului 2 Mai – Vama Veche

Spațiul dintre 2 Mai și Vama Veche, două stațiuni frecventate în perioada comunistă de mulți intelectuali, este subiectul expoziției care poate fi vizitată la Muzeul Țăranului Român până pe 11 noiembrie. Printre artiștii ale căror lucrări sunt expuse se numără Geta Brătescu, Nicolae Comănescu, Irina Crivăț, Vasile Gorduz, Constantin și Ion Pacea, Cristian Pepino, Silvia Radu.

Acasă

Unul dintre cele mai premiate documentare românești ale ultimilor ani, Acasă, poate fi văzut pe platforma HBO GO începând cu 15 noiembrie. Emoționantul debut al lui Radu Ciorniciuc urmărește timp de mai mulți ani povestea familiei Enache și tranziția de la viața în natură, pe care o duceau în Delta Văcărești, la cea din oraș.

Fanboy

Pentru noua sa expoziție personală, Fanboy, Saddo a creat desene, pânze de mari dimensiuni, tapiserii și sculpturi inspirate de artiștii hip-hop care l-au influențat. Le poți vedea până pe 9 noiembrie la noul sediu al Galeriei Mobius, de pe strada Dumbrava Roșie nr. 18.

The Crown – sezonul 4

Se pare că pentru fanii The Crown așteptarea va lua sfârșit, pentru că cel de-al patrulea sezon al serialului care prezintă istoria monarhiei britanice contemporane are premiera pe Netflix pe 15 noiembrie. Acțiunea noii serii începe la finalul anilor ’70, când Regina Elisabeta (Olivia Colman) începe să-i caute o mireasă Prințului Charles, care are 30 de ani și este necăsătorit.

Identitate ultragiată

Adelina Ivan, Adriana Jebeleanu, Alex Mirutziu, Olivia Mihălțianu, Pusha Petrov vorbesc despre tema identității prin lucrările lor pe care le poți vedea în cadrul expoziției Identitate ultragiată, curatoriată de Ileana Pintilie la Galeria Anca Poterașu. O poți vizita până pe 22 noiembrie.

EXPO_01_BUC_ARH_SP.PUBLIC

Până pe 31 ianuarie 2021, Salonul de Proiecte prezintă o expoziție foto despre clădirile din spațiul public, prinse în diferite etape ale existenței lor, în mijlocul căreia se află o selecție din Colecția de imagini Mihai Oroveanu.

Anim’est

Festivalul de film de animație Anim’est ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediție și se va desfășura pentru prima dată exclusiv online. Ca de obicei, competiția nu trebuie ratată, cu atât mai mult cu cât vei putea sta de vorbă cu câțiva dintre realizatorii filmelor. Pe lângă cele mai premiate producții de animație din ultimii ani, nu trebuie să ratezi nici #Screening History, o amplă retrospectivă dedicată celor mai importante momente din istoria cinematografiei animate autohtone. Ține minte datele: 9-15 noiembrie.

Europa Wonderland / Body Space: Citizenship and Territories

Între 13 octombrie și 13 noiembrie, Asociația Culturală Contrasens prezintă la Timișoara expozițiile de artă contemporană: Europa Wonderland și Body Space: Citizenship and Territories, două expoziții ce aduc împreună 20 de artiști – naționali și internaționali – care dezbat critic legitimitatea unei Europe unite și aduc în discuție teme despre interacțiunea socială, spațiu sau teritoriu și amploarea granițelor rasiale, sexuale, ideologice și de clasă.

