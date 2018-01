12 semne promițătoare că EL își dorește să fie iubitul tău

În clasa a cincea, atunci când am avut primul prieten, lucrurile au fost foarte simple: mi-a trimis un bilețel pe care scria „vrei să fii prietena mea?”. Eu i-am trimis înapoi bilețelul, pe care am scris cu litere de tipar „DA” și, ca să fie treburile clare, am desenat dedesubt și o inimioară. Evident, „relația” noastră nu însemna mare lucru, dar un lucru era cert: era oficială.

25 de ani mai târziu, lucrurile sunt însă mult mai complicate. Ai crede că, la maturitate, bărbații sunt capabili de mai multă hotărâre când vine vorba de oficializarea relației (și nu, nu mă refer aici la căsătorie) sau măcar de definirea ei. Dar nu! Chiar și bărbații trecuți de 40 de ani au apucături de Peter Pan, fiind adeseori incapabili să-și asume o relație serioasă. Și, până la urmă, de ce ar face asta?

De când aplicațiile de dating au luat o asemenea amploare, simplificând (dar în același timp și complicând) interacțiunea între sexe, însă cu siguranță mărind mult plaja de opțiuni, bărbații pot menține cu ușurință un grup de femei care să graviteze în jurul lor, fără ca vreuna dintre ele să fie conștientă că există competiție. Așadar, cum știm dacă o relație este centrată doar pe sex, monogamă, exclusivă, sau pur și simplu pasageră și bună de consum?

Noi am alcătuit o listă de indicii care te vor ajuta să-ți dai seama în ce direcție se îndreaptă relația voastră.

1. I-ai cunoscut prietenii

Dacă un bărbat își dorește o relație serioasă, îți va face cunoștință cu prietenii săi. Și asta din două motive: în primul rând, pentru că se mândrește cu tine și în al doilea rând, pentru că își dorește aprobarea lor. Dacă te-a prezentat cercului său de apropiați, înseamnă că are intenții serioase.

2. Te invită la cină

Dacă vă întâlniți doar acasă și nu ieșiți niciodată în oraș, probabil că nu vrea să fie văzut împreună cu tine sau nu crede prea mult în relația voastră. Dacă nu are nici o problemă să se afișeze cu tine în oraș, în locuri populare, înseamnă că nu are motive să fie discret.

3. Nu se mai vede cu alte femei

Știu că asta ar putea fi condiția majoră care să definească o relație de cuplu, dar în ziua de azi lucrurile sunt foarte fluide pe acest palier. Dacă ai dubii în ceea ce privește dezactivarea conturilor sale de pe aplicațiile de dating, dacă ți-e teamă să inițiezi o conversație pe această temă, atunci cu siguranță nu ești încă pe un teritoriu sigur. Doar atunci când îți va spune fără echivoc că nu se mai vede cu alte femei, se poate califica la statutul de „prieten oficial”.

4. Îi pasă dacă ai (sau nu orgasm)

Un tip care are orgasm și care se întoarce apoi pe partea cealaltă, fără să-i pese dacă și tu ai terminat sau nu, cu siguranță nu este iubitul tău. Un bărbat care ține la tine va dori să fii satisfăcută din toate punctele de vedere, dar mai ales sexual.

5. Te invită să-i cunoști părinții

Acesta este unul dintre indiciile cele mai evidente că are intenții serioase în ceea ce te privește, dar nu este cert în totalitate. Mai ales în timpul Sărbătorilor, asigură-te că nu este doar foarte disperat să le facă pe plac părinților și să pară că este și el „în rândul lumii”, pentru ca apoi să dea bir cu fugiții în ianuarie.

6. Știe când este ziua ta

Nu numai că își amintește data, dar o și sărbărtoriți împreună! Și îți face și un cadou, care dovedește că s-a gândit la tine.

