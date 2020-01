12 destinații pe care merită să le explorezi în anul 2020

Vacanțele sunt prijelul ideal de a descoperi noi locuri impresionante și de lua contact cu tradiții și culturi pe care nu le-ai mai cunoscut până atunci.

Iar cum probabil deja te gândești la viitoare vacanță, află că vei citi în continuare despre 12 dintre cele mai neexplorate destinații pe care cu siguranță ar trebui să le iei în considerare. Fie că vrei să mergi pe o insulă sau să vezi o peșteră cu adevărat minunată, vei găsi în lista de mai jos o destinație care să fie pe placul tău:

1. Insulele Pitcairn

Situate la aproximativ 3.000 de kilometri de Noua Zeelandă, insulele Pitcairn sunt unele dintre cele mai exotice din lume. Ele sunt în sudul Oceanului Pacific, iar în 2018 aveau doar 50 de locuitori. Printre atracțiile turistice pe care trebuie să le ai în vedere se numără Muzeul Istoriei Pitcairn, Peștera Scheletelor, Piața Centrală, stânca Down Rope sau mormântul lui John Adams.

2. Namibia

Namibia este în mod cert o destinație pe care trebuie să o descoperi. Capitala Namibiei, Windhoek, este cel mai vechi oraș. Cele mai cunoscute atracții turistice sunt Parcul Național Național Etosha, Deșertul Namib, Castelul Heinitzburg din Windhoek, Parcul Național Mamili sau Walvis Bay.

3. Insula Surtsey

Insula Surtsey ascunde o istorie fascinantă în spate și spunem asta deoarece numele ei provine de un personaj mitologic, și anume Surtr. Insula a fost descoperită în anul 1963 și foarte multă vreme era interzis aceesul turiștilor și cercetătorilor. Din anul 2008, insula Surtsey face parte din lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

4. Peștera Son Doong

Conform CNN Travel, peștera Son Doong a fost descoperită în anul 1990, însă în anul 2008 ea a fost localizată de către doi cercetători de la British Caving Research Association. Este situată în Vietnam și pentru a ajunge la această peșteră, trebuie să parcurgi un drum destul de dificil care durează o jumătate de zi, însă el merită.

5. Insula Santinelei de Nord

Insula Santinelei de Nord face parte din Insulele Andaman. Locuitorii de pe această insulă sunt destul de reticienți în privința turiștilor, iar din acest motiv a fost interzis accesul lor destul de mult timp. Populația insulei ajunge la aproximativ 400 de persoane, iar dacă te gândești să o vizitezi vei avea parte de o vacanță relaxantă, perfectă pentru a descoperi noi culturi.

6. Vale do Javari

În august 2018, The National Indian Foundation, o agenție guvernamentală braziliană cunoscută și sub numele de FUNAI, a lansat un videoclip în care sunt prezentate imagini filmate cu o dronă cu membrii unui trib din Vale do Javari. Videoclipul a fost distribuit de către publicația The New York Times și a dezvăluit pentru prima dată existența unui trib îndepărtat în acea zonă.

7. Gangkhar Puensum

Situat între Bhutan și Tibet, muntele Gangkhar Puensum are o înălțime de aproximativ 7.500 de metri. Este considerat al 40-lea cel mai înalt vârf din lume. Mai mulți ani a fost interzis alpinismul pe acest munte, deoarece locuitorii tratau cu foarte mare seriozitate munții, considerându-le astfel temple sacre.

8. Antarctica

Probabil că nu te-ai gândit până acum să mergi în Antarctica, dar iată că ar trebui să incluzi această destinație pe lista ta pentru anul 2020. Dacă vei ajunge în această destinație, ar trebui să vizitezi Pasajul Drake, Insula Petermann, Insula Cuverville, Insula Aitcho sau portul natural Lockroy.

9. Insula Devon

Insula Devon este situată în Arhipeleagul Arctic Canadian. Ea a fost folosită cercetată multă vreme de către oamenii de știință pentru a descoperi cu adevărat ce se află în spatele ei. Conform unui cercetător, se pare că între anii 1930 și 1940, insula nu a fost deloc populată din cauza temperaturilor extreme.

10. Groenlanda

Groenlanda este o altă destinație mai puțin populară și în mod cert vei avea motive să o vizitezi anul acesta. Nuuk este capitala, dar și cel mai mare oraș din Groenlanda. Printre atracțiile turistice care trebuiesc menționate se numără Arhipeleagul Aasiaat, Kulusuk, orașul Narsaq. În plus, este un loc excelent de unde poți admira luminile nordice.

11. Râul Salween

Râul Salween este unul dintre cele mai lungi râuri și considerat totodată și un loc necunoscut. Acesta are 2.800 de kilometri și curge în trei țări, și anume China, Burma și Thailanda și se revarsă în Marea Andaman.

12. Insula Palmerston

Insula Palmerston este considerată de către BBC drept una dintre cele mai izolate insule din lume. Este situată la 3.000 de kilometri de Noua Zeelandă. Cu toate că pe insulă nu se găsește niciun hotel ori o stațiune unde te poți caza, dacă vei ajunge vreodată pe insula Palmerston, poți alege să stai acasă la unul dintre localnici.

Citește și

10 destinații perfecte pentru o vacanță de vis în sezonul rece

Foto: Shutterstock, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro