10 seriale care au primit cele mai multe aprecieri din partea criticilor în 2020

Potrivit Rotten Rotamoes, un website care se bazează pe opiniile mai multor critici, foarte puține seriale ale căror lansări sau continuări au avut loc în 2020 au obținut recenzii pozitive.

Fie că au impresionat prin povestea interesantă, acțiunea palpitantă sau personajele excepționale, până acum 10 seriale se află pe această listă.

1. Giri/Haji

Un detectiv din Tokyo călătorește la Londra pentru a-și căuta fratele mai mic dispărut, care se pare că e implicat în mafia japoneză Yakuza și căutat pentru uciderea unui om de afaceri japonez. Onoarea familiei sale și menținerea unui echilibru în mijlocul acestei situații reprezintă o adevărată provocare. Criticii au spus despre serial că îmbină suspansul cu umorul. Giri/Haji a fost o coproducție între Netflix și BBC Two. Premiera a avut loc în octombrie 2019 în Marea Britanie, iar pe Netflix a fost în ianuarie 2020.

2. Schitt’s Creek

Atunci când familia Rose află că a rămas fără imperiul pe care l-au construit, singura cale este să o ia din nou de la zero. Potrivit criticilor, serialul surprinde și o latură motivațională. A avut și mai multe nominalizări la premiile Emmy, inclusiv la cea mai bună serie de comedie. Al șaselea și ultimul sezon al Schitt’s Creek a avut premiera la începutul anului 2020.

3. One Day at a Time

One Day at a Time este o adaptare modernă a clasicului sitcom din 1975. Comedia spune povestea a trei generații ale unei familii cubano-americane și urcușurile și coborâșurile vieții. Criticii au avut cuvinte de laudă la adresa serialului, fiind perfect de vizionat în familie. După ce a fost anulat în 2019, serialul a fost preluat de PopTV și readus în fața publicului pentru al patrulea sezon.

4. What We Do in the Shadows

Serialul de comedie What We Do in the Shadows are la bază un film cu același nume. Acesta surprinde povestea mai multor vampiri din Staten Island care locuiesc împreună de peste 100 de ani. După o vizită din partea liderului lor, li se amintește care este scopul pentru care au venit în New York acum mai bine de un secol. Chiar dacă este un serial cu vampiri, nu este atât de înfricoșător pe cât ne-am fi așteptat.

5. Feel Good

Mae Martin este protagonsita serialului de comedie de pe Netflix Feel Good. Serialul urmărește recuperarea ei după abuzul de droguri și cum încearcă să se îndepărteze de aceste comportamente abuzive din viața ei, dar și relația amoroasă pe care o are cu prietena ei. Potrivit criticilor, Feel Good suprinde un portret intim al dependenței și al iubirii.

6. The Baby-Sitters Club

Bazat pe seria de cărți cu același titlu, The Baby-Sitters Club este un serial despre prietenia și aventurile unui grup de fete tinere care își încep propria afacere cu babysitting în Stoneybrook, Connecticut. A primit aprecieri pentru că a fost realizat într-o manieră modernă pentru o noua generație. Premiera a avut loc la sfârșitul lunii iunie și a ocupat rapid primul loc în clasamentul criticilor privind emisiunile TV.

7. P-Valley

P-Valley explorează poveștile neștiute ale dansatoarelor de striptease din cluburile din Mississippi. Ce a atras a fost faptul că fiecare episod se axează pe un singur club de striptease și urmărește traiectoria și provocările din viețile personajelor.

8. PEN15

Perioada adolescenței vine cu greutățile ei, iar asta ne arată Maya și Anna, cele două protagoniste ale serialului PEN15 și pe care le vedem cum joacă rolul unor tinere de 13 ani, înconjurate de alți adolescenți de vârsta lor. Ce este de remarcat este că astfel de seriale cu adolescenți nu își vor pierde niciodată farmecul, iar PEN15 a fost lăudat încă de la debutul său de pe Hulu de anul trecut.

9. The Good Lord Bird

Ethan Hawke joacă rolul aboliționistului John Brown în această serie bazată pe romanul cu același nume scris de James McBride. Povestea e spusă din perspectiva unui băiat fictiv, care devine membru al familiei de soldați aboliționiști ai lui Brown, care se luptă cu sclavia în Kansas. Este o poveste plină de umor, dar și dramatism despre America de dinainte de perioada interbelică și rolurile în continuă schimbare ale rasei, religiei și genului în societatea americană.

10. The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit o urmărește pe Beth Harmon, o tânără care își petrece copilăria într-un orfelinat. În ciuda faptului că nu se face remarcată, primul ei joc de șah o schimbă radical. Pe măsură ce își perfecționează abilitățile, miza devine tot mai mare și gândul de a evada este tot mai tentant. Atât fanii, cât și criticii, s-au bucurat de această dramă, fiind una dintre cele mai urmărite de pe Netflix de la lansarea sa de la sfârșitul lunii octombrie.

Foto: PR

