10 orașe „secrete” din Europa pe care trebuie să le vizitezi

Paris, Barcelona, Milano sunt orașe perfecte pentru un city break, însă probabil te-ai săturat de locurile pline de turiști așa că îți prezentpăm 10 orașe mai puțin cunoscute, perfecte pentru o scurtă vacanță.

1. Preveza, Grecia

Preveza este un oraș de care puține persoane au auzit, fiind însă o destinație perfectă de vacanță. Este situat în Golful Amvrkikos și peisajul te va cuceri. Vei găsi o mulțime de terase și cafenele, iar portul este perfect pentru a face o plimbare.

2. Kotor, Muntenegru

Kotor este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, având o bogată cultură. Închiriază o barcă pentru a ajunge pe insula artificială Our Lady of the Rocks sau urcă până la vechia fortățeată venețiană San Giovanni pentru a te bucura de o priveliște uimitoare.

3. Ferrara, Italia

Este greu să nu te îndrăgostești de Italia. Fiecare oraș are farmecul lui și vei descoperi detalii minunate oriunde ai merge. Ferrara este un oraș destul de mare și este cunoscut pentru zidurile vechi, având numeroase castele și catedrale care datează din secolelel XIV-XIV. Acesta este locul perfect pentru o vacanță romantică!

4. Osijek, Croația

Osijek este un oraș ce datează din secolul XVIII și este perfect pentru o vacanță scurtă. Poate fi explorat într-o plimbare, iar pe lista obiectivele pe care nu trebuie să le ratezi se află și Biserica Sfânții Petru și Pavel, având o arhitectură impresionantă. Gustă din băuturile locale, coniacul lor fiind unul foarte apreciat.

5. Sintra, Portugalia

Ar trebui să ai o vacanță mai lungă pentru a vizita Portugalia, având o mulțime de orașe superbe, însă dacă vrei să petreci câteva zile într-un loc mai puțin vizitat de turiști alege Sintra. Aflat la o distanță de aproape o oră de Lisabona (cu trenul), Sintra este situat între munți și mare, fiind orașul perfect pentru relaxare. Aici vei găsi unul dintre cele mai frumoase palate, Palatul Pena, precum și Palatul Național Queluz.

6. Salamanca, Spania

Salamanca este un oraș situat în centrul Spaniei, aici fiind și cea mai veche universitate din țară. Cu o arhitectură impresionantă, Salamanca este un oraș pe care trebuie să îl vezi, acesta fiind inclus și în patrimoniul mondial UNESCO. Aici trebuie să vizitezi Catedrala Vieja și Casa de las Conchas, un palat gotic decorat cu scoici din roca.

7. Gent, Belgia

La fel ca Bruges, Gent este un oraș mai puțin cunoscut din Belgia de care te vei îndrăgosti cu siguranță. Cu o arhitectură impresionantă, perfectă pentru pozele postate pe Instagram, micul oraș este potrivit pentru un city break. De obicei, în timpul săptămânii este plin de studenți, însă în weekend te poți plimba și poți vizita numeroase obiective turistice precum castelul Gravensteen sau St. Peters Abbey.

8. Marsilia, Franța

Franța are o mulțime de orașe pe care trebuie să le vezi, însă dacă vrei o vacanță mai liniștită, îți recomandăm Marsilia. Bucură-te de soare și plajă, dar și de orașul plin de istorie. Aici vei găsi o mulțime de muzee, magazine încântătoare și poți privi un apus superb urcând la Bazilica Notre Dame de la Garde.

9. Trondheim, Norvegia

Trondheim este un oraș situat pe râul Nidelva și a fost capitala Norvegiei în Epoca Vikingilor, având astfel o moștenire culturală bogată. Trondheim are o atmosferă vibrantă, fiind considerat a fi unul dintre cele mai interesante orașe din nordul Europei. Printre obiectivele pe care trebuie să le vizitezi se numără Catedrala Nidaros, cea mai mare catedrală medievală din nordul Europei, precum și Muzeul Ringve.

10. Lucerna, Elveția

Lucerna este un oraș situat în centrul Elveției, lângă Lacul Lucerna, de unde îi vine și numele. Este un oraș mic, pe care îl poți explora ușor, într-o plimbare. Aici vei găsi cel mai vechi pod acoperit din Europa, iar Centrul Vechi te va cuceri. Dacă vrei să vezi orașul de la înălțime, urăc în turnul cu ceas Musegg Wall.

