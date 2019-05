10 muzicieni români sub 30 de ani, pe care trebuie să-i urmărești în sălile de concerte

Sunt tineri și deja consacrați, au câștigat multe și prestigioase premii, dar nu acestea te fac bun (Lang Lang și Yuja Wang nu au câștigat concursuri), ci pasiunea, munca asiduă, generozitatea cu care dăruiesc publicului stropi de fericire în fiecare notă. Cum e și normal, o asemenea listă e într-o continuă dinamică, dar e cu atât mai bine că avem șansa să fim contemporani cu ei. Este, probabil, și o oportunitate de a face muzica simfonică românească cunoscută, pentru că toți o promovează în concerte sau înregistrări, așa cum nu s-a mai întâmplat până acum. Prevăd că, foarte curând, nu numai Enescu și Lipatti vor fi cântați pe marile scene ale lumii.

Nu insist cu elemente seci din biografii, gen, școli și premii sau înșiruirea numelor maeștrilor cu care au făcut cursuri de măiestrie, pentru acestea s-au inventat link-urile, ci, doar cu câteva note personale, justificând, în primul rând, introducerea în listă, dar, mai ales, cu o selecție de aprecieri din partea unor muzicieni legendari sau a criticilor internaționali care i-au măsurat deja, chiar fără să mai apucăm noi s-o facem. Dar, cum spuneam, când se aude muzica, cuvintele sunt de prisos.

Andrei Ioniță – violoncelist

Despre Andrei, în 2015, marele violoncelist Mischa Maisky, jurat la concursul „Ceaikovski”, un fel de Jocuri Olimpice în lumea muzicienilor, spunea: „așa mi-aș fi dorit să cânt eu în tinerețe”. La cei 25 de ani ai săi, Andrei este vârful de lance al grupului de muzicieni români U30 și, aș spune, unul dintre cei mai mari violonceliști ai zilelor noastre. Încă nu împlinise 20 de ani iar interpretările lui îți rămâneau în suflet definitiv. Anul trecut, ca o recunoaștere a valorii sale a fost desemnat director artistic al festivalului „Alpenarte”. Acest lucru i-a dat ocazia să aducă pe scenă nu numai alți tineri muzicieni români, dar să includă în program și numeroase lucrări ale compozitorilor noștri, cu siguranță, neauzite până atunci pe acea scenă. Până la următoarele întâlniri „față în față” cu Andrei, *notați 14 iunie Sala Radio, aveți la dispoziție discografia acestuia (CD,MP3), un MUST HAVE chiar și pentru cei care cred că nu sunt melomani. Brahms, Complete Clarinet Sonatas & Trio, împreună cu Pablo Barragán (clarinet) și Juan Pérez Floristán (pian) Tchaikovsky: Rococo Variations (disponibil MP3) cu Münchner Philharmoniker, dirijor Valery Gergiev Oblique Strategies: Works for Solo Cello, este lansat în martie, primul album solo, incluzând ca înregistrare în premieră mondială, „Eleven Oblique Strategies” de Brett Dean. Un mix absolut încântător de muzică, de la eternul Bach la muzică contemporană.

Tot ce veți dori să aflați despre el, de-acum înainte, găsiți pe pagina oficială de FB, respectiv, https://www.askonasholt.com/artists/andrei-ionita/

Ioana Cristina Goicea – violonistă

„O prezență electrizantă pe scenă, o amazoană plină de farmec cu frumoasa sa vioară Guadagnini” (Ruth Allison), Cristina s-a strecurat rapid în sufletul spectatorilor cu stilul său pasional și strălucitor. A cucerit, nu numai, inima publicului, dar și inimile numeroșilor jurați prezenți la concursurile câștigate de ea. „Cu un temperament exploziv și o măiestrie care ar putea sfida pe cei mai mari violoniști de astăzi, Ioana Cristina Goicea și-a etalat inventivitatea. Încrezătoare, a redus audiența la tăcere, când arcușul său a transformat concertul lui Ceaikovski într-o experiență plină de entuziasm și vibrație” (Badisches Tagblatt), cam așa curg aprecierile din presa internațională la adresa interpretărilor sale. La noi, știu că e prea devreme pentru a ține minte, dar puteți nota deja data de 12 octombrie când va susține un recital la Sala Radio.

Mai multe: http://www.cristinagoicea.com/

Adela Liculescu – pianistă

„Adela Liculescu nu arată numai o tehnică ieșită din comun, dar dă dovadă și de o înțelegere profundă a lucrărilor interpretate”, cu alte cuvinte, nu miră pe nimeni de ce a avansat în elita muzicienilor. Relația sa specială pe care o construiește cu publicul i-a adus chiar premii din categoria Audience Prize, ceea ce, pentru un artist în devenire, uneori, sunt chiar mai importante decât premiile date de jurați. Anul trecut, Adela a trecut la fapte și a înregistrat primul său CD, oportunitate oferită în urma câștigării unui concurs. Brahms Piano Competition Detmold – Adela interpretează lucrări semnate Brahms, Beethoven, Liszt, Enescu, Ravel.

Știri: https://www.adelaliculescu.com/

Florian Mitrea – pianist

„Nu cu mult timp în urmă am ascultat un pianist deosebit din România: Florian… cântă Mozart extrem de frumos!” iar când Martha Argerich spune asta, ce mai poți adăuga? Puțin mai norocoși cu Florin care a fost prezent recent pe scenele bucureștene așa că, avem cu ce se ne hrănim până la următoarea întâlnire. Până atunci, ne așteaptă CD-ul său: Following the River pe care se regăsesc lucrări scrise de Bartok, Scubert, Liszt, Paladi, Constantinescu, Toduță, iar critica de specialitate spune că „tehnica lui Florian este fenomenală, complexitatea pieselor solicitând implicarea totală a pianistului”.

Noutăți și știri: https://florianmitrea.uk/

Daniel Ciobanu – pianist

Cu o apariție scenică de star, ce aduce aminte de David Garett, Daniel impresionează de la prima vedere. „Sunt pianiști pe care îi poți admira pentru tehnică, virtuozitate, muzicalitate, Ciobanu merge, însă, un pas mai departe și își forțează ascultătorul să-și regândească muzica, așa cum o avea deja în minte…o tușă distinctă, clară, precisă ce îi permite să contureze cu precizie formele muzicale…controlând magistral paleta coloristică de nuanțe, răvășitor”, îi descria Roman Markowicz prestația de la debutul la Carnegie Hall. Între timp, pentru Daniel urmează debutul în noul templu al muzicii ElbPhilharmonie Hamburg iar în toamnă, la București, îl așteaptă scena Festivalului „George Enescu'.

Informații proaspete și pe http://www.danielpetricaciobanu.com/

Alexandra Paladi – violonistă

Aparițiile pe scenă ale Alexandrei sunt legate de proiecte, concerte camerale sau înregistrări, cu muzică clasică și contemporană, de rezidențe în orchestre de renume, Münchner Rundfunkorchester, Konzerthausorchester Berlin, etc, și, foarte cool, de proiecte de muzică experimentală. O întâlnim în numeroase locuri cu alți muzicieni români, stabiliți în străinătate, aproape un networking care funcționează foarte bine. În cazul ei aș recomanda un CD special: ‎Lament, al grupului Einstürzende Neubauten, a cărui fundator este Blixa Bargeld, mai cunoscut din colaborarea cu Nick Cave & The Bad Seeds. Pe scurt, muzică experimentală de foarte bună calitate.

http://www.berlinerresidenzorchester.de/deutsch/orchester/cv-alexandra-paladi.html

Mihai Ritivoiu – pianist

„Am ascultat multe recitaluri, dar rareori mi-a fost dat să ‘vad’ strălucirea și văpaia ascunse în interiorul sunetelor”, se entuziasma Christopher Axworthy, prezent la unul din recitalurile lui Mihai. Interpretările sale sunt cu adevărat sclipitoare și foarte calde iar până vă veți convinge pe viu de aceste lucruri, avem un CD de debut: Transcendence cu lucrări de César Franck, George Enescu și Franz Liszt. Pe streamchannel a avut peste 50,000 de descărcări.

Mai multe aici: http://mihairitivoiu.net/

Daria-Ioana Tudor – pianistă

„În ciuda tinereţii, interpretarea sa relevă o personalitate puternică care reuşeşte să transmită, cu convingere, adevărate emoţii muzicale. În plus, ea atrage imediat atenţia prin extraordinara tehnică pianistică şi putinţa de a aborda cu usurinţă orice tip de repertoriu, …..” (Prof. Pascal Devoyon). Este prezență delicată ce atinge clapele pianului cu o grație regală, dar interpretările Dariei sunt puternice, expresive, naturale. Pe lângă activitatea concertistică, activează și în ansambluri camerale.

Informații in extenso http://www.dariatudor.com/

Mihai Cocea – viola

Mihai este unul dintre cei mai bine cotați violiști. Chiar dacă nu la fel de populară ca vioara, în mod cert, este un instrument superb, care trebuie descoperit. Din păcate, concertele cu solo – uri de violă sunt rare, dar ne putem încânta auzul cu compoziții de muzică de cameră. Actualmente, Mihai este violist principal în Brussels Philharmonic Orchestra și, împreună cu alți talentați tineri, activează în orchestra de cameră CAROUSEL Ensemble, dar are și angajamente solistice cu diverse alte orchestre.

https://www.carousel-ensemble.com/en/mihai

Andrei Gologan – pianist

În stagiunea curentă, Andrei este invitatul lui Sir András Schiff în proiectul promovat de acesta „Building Bridges – András Schiff presents young pianists”, ocazie cu care va susține o serie de concerte și recitaluri în diverse săli din Europa. Mai mult, în 2017, Andrei a fost desemnat organizatorul seriei de concerte intitulate „Salzburger Mozart Matineen”, întreprindere în care a avut-o alături și pe pianista Roxana Circiu. Alegerea a sunat, într-un fel, firească, dacă ținem cont că, presa îl numește un „poet al pianului'.

Mai multe noutăți despre Andrei: http://andrei-gologan.at/en/

Text: Dana Cristescu

Foto: Arhivele artiștilor

