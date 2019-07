10 muzee din întreaga lume pe care trebuie neapărat să le vizitezi

Planifică-ți chiar în acest moment următoarea vacanță și pune pe lista obiectivelor pe care trebuie să le vizitezi și următoarele muzee:

1. The Palais Galliera – Paris

Fiind considerat un adevărat reper al modei, Palatul Galliera din Paris găzduiește expoziții impresionante an de an. În anul 1977, Palatul Galliera a devenit cel mai important muzeu de modă atât din Paris, cât din întreaga lume. Muzeul și-a redeschis porțile în 2019, alături de o expoziție permanentă dedicată lui Coco Chanel, „The Gabrielle Chanel Rooms', în același timp realizându-se un parteneriat între casa de modă Chanel și muzeu. Acesta se axează pe reintegrarea vechilor colecții și împărtășirea către public a istoriei modei.

2. The Museum of Decorative Arts – Paris

Muzeul Artelor Decorative din Paris este locația ideală pentru împătimiții de design și artă. În cadrul muzeului au fost donate mai multe piese vestimentare cu adevărat importante, de la designeri renumiți precum Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga și Christian Lacroix. Pe lângă aceștia, expozițiile designerilor Dries van Noten și Christian Dior s-au numărat printre cele care au fost expuse în muzeu.

3. The Metropolitan Museum of Modern Art (MET) – New York

Muzeul Metropolitan de Artă din New York este printre cele mai grandioase proiecții realizate în anul 1872, găzduind piese de artă din toate colțurile lumii. Pe lângă statui, picturi și colecții de artă, muzeul a găzduit și o expoziție de modă, deschisă în cadrul galei la The MET Costume Instituite, printre cei prezenți fiind și Anna Wintour. Anul acesta poți viziona expoziția Camp: Notes on Fashion.

4. The Victoria & Albert Museum – Londra

Muzeul Victoria & Albert din Londra este printre cele mai mari muzee din Europa. Specializat în prezentarea artelor decorative, a bijuteriilor, hainelor, obiectelor de mobilier, tapițerii, vase din sticlă, acesta a avut și o expoziție dedicată designerului francez, Christian Dior și creațiilor pe care acesta le-a conceput. În 2019 poți vedea expoziția Christian Dior, Designer of Dreams.

5. The Yves Saint Laurent Museum – Paris

Clasicismul și eleganța casei de modă Yves Saint Laurent au pus bazele muzeului Yves Saint Laurent din Paris. Pe lângă încoronarea faimoasei case de modă, muzeul încoronează și un spațiu dedicat pasionaților de modă și care sunt interesați de istoria casei Yves Saint Laurent.

6. The Christian Dior Museum – Granville

Muzeul Christian Dior din Granville este unul dintre muzeele dedicate marelui creator de modă și măiestriei cu care acesta și-a conceput creațiile. Casa situată în Granville, în regiunea Normandia de Jos a devenit muzeu la sfârșitul anilor 1990. Casa este decorată în culori vii, precum roz, dar și gri care au fost întotdeauna o sursă de inspirație pentru designer.

7. The MoMu – Antwerp

Fondat în anul 2002, muzeul MoMu din Antwerp a găzduit aproximativ 30.000 de piese ale mai multor designeri, printre care Dries van Noten și Margiela. Colecțiile acestora au inspirat nenumărați vizitatori care i-ai pășit pragul.

8. The Gucci Garden – Florența

În ianuarie 2018, Alessandro Michele și-a îndeplinit visul și a inaugurat Gucci Garden, în inima Palazzo della Mercanzia, în Florența. Muzeul are ca scop încoronarea faimoasei case de modă, dar și a chefului Italian, Masssimo Bottura. O expoziție pe care trebuie neapărat să o vizitezi în anul 2019 este The Male – Androgynous Mind, Eclectic Body.'

9. The Museum of Lace and Fashion – Calais

Dantela este printre cele mai seducătoare materiale și care poate face o femeie să se simtă mai senzuală. Mai mulți designeri și-au expus creațiile în acest muzeu, printre care Chanel, Dior, Valentino, Jean Paul Gaultier sau chiar Margiela. În muzeu poate fi vizitată și o retrospectivă stilistică a designerului Hubert de Givenchy. În 2019 poți vedea expoziția lui Olivier Theyskeks – In praesentia.

10. The Salvatore Ferragamo Museum – Florența

Muzeul Salvatore Ferragamo celebrează casa de modă încă din anul 1995. În mai 2015 a avut loc o expoziție curatoriată de Stefania Ricci și Riccardo Spinelli, înglobând 150 de ani de istorie a palatului din Florența. Dacă ești pasionată de un stil de viață cât mai sustenabil, există o colecție pe care o poți vedea anul acesta numită Sustainable Thinking.

