10 lucruri pe care o femeie puternică NU le face niciodată

Dar de unde a pornit această emancipare a femeii? Ei bine, trăim într-o societate în care sistemul de gândire s-a schimbat radical, iar ideea conform căreia femeia este o ființă inferioară a dispărut complet. Valorile care sunt acum impuse de societate spun că femeia este o ființă complexă, dar mai ales o ființă puternică și capabilă să înfrunte orice. Un rol important în toată această schimbare îl joacă și rețelele de socializare, prin care femeile își iau de acolo anumite repere pe care le consideră demne de urmat. Însă, oare acele repere sunt întotdeauna bune? Răspunsul la această întrebare îl are fiecare dintre noi deoarece doar noi ne putem da seama de ceea ce ar trebui să facem pentru a deveni așa cum ne dorim.

Te consideri o femeie puternică? Iată care sunt lucrurile pe care o femeie puternică NU le face:

1. Nu o interesează ceea ce cred alții despre ea

Ne înconjurăm de oameni care ne spun în mod constant ce este bine să facem și ce nu, dar mai ales de oameni care ne judecă propriile acțiuni. O femeia puternică nu va lua niciodată în considerare părerile celor din jur deoarece pentru ea contează doar să se simtă bine în propria piele. Ea are mereu încredere în deciziile pe care le-a luat și mereu și-a asumat fiecare greșeală și a mers înainte. Fie că vorbim despre decizii care au legătură cu cariera sau viața personală, raționamentul lor are la bază ideea conform căreia, indiferent de conjunctura în care se vor afla, vor avea mereu încredere în ele.

2. Nu îi pasă de cum arată alte femei

O idee complet eronată spune faptul că femeia trebuie să se compare cu celelalte femei pentru a ști ce trebuie să schimbe la ea. Însă, realitatea este complet alta. O femeie nu trebuie să se compare cu celelalte femei, nici măcar în ceea ce privește aspectul fizic. În fiecare zi descoperim noi trucuri și produse care să ne facă mai frumoase și de ce nu, mai tinere. Frumusețea vine din interior și nu este doar un clișeu spus de armorul artei. Fiecare femeie ar trebuie să se concentreze pe ea însăși și să-și pună în valoare lucrurile frumoase pe care le are.

3. Nu se cântărește în mod constant

Ai început o nouă dietă și rezultatele nu au apărut? Nu ar trebui să te îngrijoreze acest aspect. Știm faptul că probabil nu te simți confortabil că ai anumite kilograme în plus sau chiar în minus, însă înainte de a începe o dietă ar trebui să consulți un doctor și să stabilești cu el ce ar trebui să faci. O femeie care se simte bine în pielea ei nu va fi interesată de numărul de kilograme, ci de starea de spirit pe care o are. Frumusețea unei femei nu ține cont de kilograme, ci de o anumită stare interioară pe care o emană.

4. Nu urmărește trendurile

Stilul este singurul care rămâne constant la o femeie, iar din acest motiv o femeie puternică nu va fi interesată să aibă mereu ultimele colecții vestimentare. Pentru ea, shopping-ul este o activitate și o modalitate de a petrece mai mult timp cu prietenii. Oricât de mult ne-ar plăcea să adoptăm orice este la modă, important este să ne cunoaștem foarte bine stilul personal și să adaptăm trendurile la propria noastră personalitate.

5. Nu acordă atenție la ce postează alții pe social media

Social media este un mediu extraordinar de comunicare, însă are și dezavantajele lui deoarece unele idei expuse acolo nu arată realitatea așa cum este ea. Rețelele de socializare pot provoca destul de multe frustrări și nesiguranțe în rândul femeilor, dar mai ales în rândul tinerelor, care sunt cele mai expuse la așa-zisele modele și repere din social media. Știm că este o modalitate de a-ți arăta cât de minunată este viața ta, chiar dacă în realitate ea nu este deloc așa. Femeile puternice știu foarte bine faptul că nu trebuie să își arate întreaga viață pe Internet și că unele momente ar trebui păstrate doar pentru ele.

6. Nu verifică ce face fostul partener

După o despărțire, ai tendința de a verifica și de a fi la curent cu tot ceea ce face fostul iubit, însă nu este deloc în regulă să faci acest lucru. Cel mai important este să accepți această situație, oricât de dureros și dificil ar fi, și să începi să te preocupi de propria persoană. Femeile puternice sunt îndeajuns de mature încât să realizeze faptul că cel mai sănătos după o despărțire este să nu se uite la ce a fost și să privească înainte, către planurile de viitor pe care le au.

7. Nu are prieteni toxici

Știm faptul că unii prieteni ne sunt alături doar pentru că au un interes, însă trebuie să îți dai seama care sunt acele persoane care nu sunt sincere cu tine și să renunți la ele. Oricât de greu ți s-ar părea la început, prieteniile toxice au un puternic impact asupra noastră și a propriului nostru echilibru. Din acest motiv, înconjoară-te doar de acele persoane care îți sunt alături atât la bine, cât și la greu. O femeie puternică va prefera să rămână singură decât să petreacă timpul alături de persoane toxice.

8. Acceptă greșelile pe care le face

Toată lumea face greșeli, oricând de greu ni s-ar părea de crezut, iar în acest context, o femeie puternică știe să își accepte greșelile și eventual să învețe din ele. Își vor cere scuze oricând este nevoie și este și vina lor. Și chiar dacă au făcut o greșeală, o acceptă așa cum este, fără să se gândească ulterior cum ar fi trebuit să acționeze. Femeile puternice știu foarte bine faptul că, la un moment dat, vor învăța din greșelile pe care le-au făcut.

9. Acceptă și momentele grele

Foarte multe femei nu au curajul să accepte că există și momente în care lucrurile nu ies așa cum își plănuiau. Motivul ar fi frica de eșec, dar și frica de a accepta anumite provocări care pot fi în beneficiul lor. Pot renunța chiar la o oportunitate de angajare pe care și-o doresc de foarte mult timp din teama că nu ar fi potrivite sau că ar eșua. Femeilor puternice nu le este frică să facă greșeli și acceptă momentele grele, reușind să treacă peste ele folosindu-se de forțele proprii.

10. Nu este obsedată de ideea de a fi căsătorită

Toate femeile se visează la un moment dat mireasă, însă există și femei pentru care acest lucru nu are importanță, ci mai degrabă sentimentele dintre ea și partener primează. Unor femei chiar le este frică de faptul că nu vor ajunge să se căsătorească vreodată, însă o femeie puternică nu va căuta acest lucru și va aștepta până când va sosi momentul potrivit pentru a face acest pas. Fie că îl caută pe The One sau nu, ele nu se vor considera niciodată inferioare doar pentru că nu s-au căsătorit.

Citește și:

10 semne care îți arată că ești obosită emoțional

Text: Iulia Braslasu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro