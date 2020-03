10 insule fascinante în care s-au filmat unele dintre cele mai cunoscute și apreciate pelicule

Cu toții ne dorim să mergem în vacanță într-o destinație exotică, dar trebuie să recunoaștem că până punem în aplicare acest plan, pot interveni destul de mulți factori care să ne împiedice. Dacă însă nu te confrunți cu astfel de probleme, ci pur și simplu nu știi unde să îți faci următoarea vacanță, aceste filme te pot ajuta să alegi plaja potrivită pentru tine.

1. Barjoska Beach, Vis, Croația – Mamma Mia 2 (2018)

Insula Vis din Croația din Marea Adriatică este în mod cert o destinație impresionantă. În trecut, insula era folosită drept bază militară și un loc în care nu aveau voie turiștii. Însă, odată cu filmul Mamma Mia, lucrurile s-au schimbat deoarece turiștii au început să meargă pe această insulă. Ea se află la două ore și jumătate de mers cu vaporul față de Split, un oraș extrem de populat din Croația. În Mamma Mia 2 ai ocazia de a vedea destule secvențe de pe această insulă.

2. Whitehaven Beach, Australia – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)

Plaja Whitehaven este situată în statul Queensland, Australia și ar trebui să o vizitezi deoarece este considerată drept una dintre cele mai curate plaje. Ce este cu adevărat de reținut legat de această plajă este că în filmul Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, apar câteva cadre importante care o includ. Mai exact, căpitaul Jack Sparrow se află într-o altă situație periculoasă când mai mulți pirați morți ies din apă pentru a se lupta cu echipa sa de marinari pe această insulă tropicală.

3. Marina di Camerota, Italia – Wonder Woman (2017)

Dacă ești o fană a filmului Wonder Woman, ei bine, află că unul dintre locurile în care s-a filmat este Marina di Camerota, din Italia. În timpul filmărilor, echipa de producție a stat la Happy Village, un hotel de lux din Italia. În plus, dacă și tu plănuiești să mergi acolo și să stai la același hotel, vei avea ocazia să admiri în fiecare dimineață o priveliște de vis către plajă.

4. Koca Calis, Fathiye, Turcia – Skyfall (2012)

Koca Calis se află în Turcia și este o plajă destul de izolată, fiind perfectă dacă dacă vrei să ajungi într-o destinație mai puțin populată. Pe această plajă, în Skyfall, celebrul James Bond, interpretat de Daniel Craig, petrece mai mult timp pe această insulă după ce are parte de un accident.

5. Reynisfjara, Iceland and Laamu Atoll, Maldives – Rogue One (2016)

Reynisfjara este o insulă extrem de cunoscută din Islanda deoarece aceasta are nisipul negru. Destinația este una exotică, iar în jurul acestei plaje există mai multe roci din bazalt. Ce ar trebui să știi este că scena din Rogue One, în care Jyn Erso, interpretată de Felicity Jones, este despărțită de către părinții ei e filmată chiar pe această insulă.

6. Abalone Cove Shoreline Park, California, USA – Inception (2010)

Abalone Cove Shoreline Park este locul ideal pentru pasionații de drumeții. Această rezervație se află în California și dacă ți-ai plănuit să mergi acolo, trebuie să știi că în prezent este închisă din cauza eroziunii stâncilor. Dacă ești o fană a lui Leonardo DiCaprio, în filmul Inception el este văzut în Abalone.

7. Vault Beach, Cornwall, Anglia – About Time (2013)

Vault Beach este destinația perfectă pentru o escapadă. Este consideră o zonă în care poți să înoți în siguranță. Dacă ai văzut până acum About Time, probabil că ai observat deja faptul că Tim Lake, care călătorește destul de des în timp pentru a-și găsi dragostea, se plimbă pe o plajă, iar aceea ar fi chiar Vault, din Cornwall.

8. Hanalei Bay, Hawaii, USA – Descendants (2011)

Hanalei Bay este considerat drept cel mai mare golf de pe malul de nord al insulei Kauai din Hawaii, ceea ce constituie un motiv bun pentru care ar trebui să ajungi acolo. Însă, pe lângă asta, lucrul fascinant este că întâlnirea dintre Matt King și iubitul soției sale în filmul Descendants are loc pe acest golf.

9. Dunkirk, Franța – Dunkirk (2017)

Mai multe scene din Dunkirk au loc pe aceste câmpii și dune de nisip, chiar în locurile în care s-au petrecut faptele relatate în film. Modul în care regizorul Christopher Nolan alege să expună drama războiului este, în prezent, în contradicție cu plaja destul de liniștită.

10. Chesil Beach, Anglia – On Chesil Beach (2018)

Plaja Chesil din Marea Britanie este locul poveștii de dragostea dintre doi tineri și problemele cu care ei se confruntă în Anglia anii ’60, expusă de Ian McEwan în cartea On Chesil Beach, dar și în filmul cu același nume regizat de către Dominic Cooke. Plaja este una dintre cele mai impresionante din Marea Britanie, fiind separată printr-o lagună.

Citește și:

10 locuri în care trebuie să ajungi dacă preferi destinațiile mai puțin populare

Foto: Shutterstock, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro