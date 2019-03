10 filme triste pe care nu ar trebui să le vezi singură

Îți propunem câteva filme care au în spate povești impresionante, unele dintre ele bazate chiar pe întâmplări reale. Din acest motiv, încărcătura emoțională este foarte mare, însă subiectele te vor pune, cu siguranță, pe gânduri:

Beautiful Boy (2018)

Timothée Chalamet este renumit pentru talentul său de a interpreta roluri triste. „Beautiful Boy” spune povestea reală a lui David Scheff (Steve Carell) care se străduiește să reia legătura cu fiul său, Nic (Chalamet), dependent de droguri. Întreaga acțiune este despre supraviețuire, recidivare și recuperare într-o familie care se luptă de mulți ani cu dependența.

On Chesil Beach (2017)

Acțiunea din „On Chesil Beach” este plasată în Anglia anului 1962 și îi avem în prim-plan pe Edward (Billy Howle) și Florence (Saoirse Ronan), un cuplu de tineri proaspăt logodiți, aflați în luna de miere. Lucrurile se destramă când cei doi încearcă să aibă contact sexual, fiind nevoiți să se confrunte cu câteva adevăruri întunecate.

Beasts of the Southern Wild (2012)

Hushpuppy, rol interpretat de actrița Quvenzhané Wallis, în vârstă de șase ani, locuiește într-o comunitate Delta, aflată la capătul Pământului. Wink, tatăl ei, o pregătește pentru vremea când nu va mai fi lângă ea să o protejeze. După ce Wink se îmbolnăvește, natura se dezlănțuie, iar de sub ape se trezesc creaturi preistorice. Cu toate problemele care se apropie, Hushpuppy pleacă în căutarea mamei sale pentru ajutor.

Mudbound (2017)

După cel de-al Doilea Război Mondial, doi soldați se întorc acasă la familiile lor din Mississippi. Amândoi aduc cu ei cicatricile încă vizibile ale perioadei petrecute departe de casă. Cei doi încep să lucreze la o fermă, unde se confruntă cu rasism și adaptarea la viața de după război.

Call Me By Your Name (2017)

Elio (Timothee Chalemet) și Oliver (Armie Hammer) încep o poveste specială de iubire, cea la care visăm, probabil, cu toții. În Italia anilor `80, un adolescent în vârstă de 17 ani își explorează sexualitatea, și deși crede că este suficient de matur datorită inteligenței sale, inocența vârstei își spune cuvântul, mai ales în ceea ce privește formarea sentimentelor.

Hachi: A Dog’s Tale (2009)

Orice poveste despre dragoste necondiționată dintre un câine și stăpânul său te va face să verși o lacrimă. Această poveste, în special, este despre un profesor universitar, Parker Wilson (Richard Gere), care adoptă un câine găsit pe stradă. Hachi(ko), numele pe care stăpânul i-l alege, dezvoltă un obicei de a-l aștepta în fiecare seară pe Parker la gară, însă după ce suferă un stop cardiac, profesorul moare. Hachi refuză să creadă acest lucru și își așteaptă în continuare stăpânul, în același loc, ani la rând.

Lion (2017)

În „Lion”, ce are la bază o poveste reală, un băiat în vârstă de cinci ani este separat de fratele lui mai mare, în timpul unei excursii pe străzile orașului Calcutta, la mii de kilometri depărtare de casă. Băiatul, Saroo, trece prin multe provocări până când, în final, este adoptat de un cuplu din Australia. După 25 de ani, Saroo se întoarce să-și caute familia de mult pierdută.

Mustang (2015)

Cinci surori orfane, de origine turcă, primesc o pedeapsă cruntă după ce sunt observate de vecini că se joacă pe plajă cu băieții. Bunica și unchiul lor, ambii conservatori, decid să le încuie pe surori în casă, pregătindu-le de căsătorie. Una câte una, adolescentele sunt forțate să-și încheie mai devreme copilăria.

Mr. Nobody (2009)

Premisa filmului „Mr. Nobody” este simplă – un băiat este obligat să ia o decizie imposibilă, și anume, să aleagă între părinții lui – însă execuția filmului este impresionantă. Mr. Nobody (Jared Leto) explorează schimbările care s-ar fi produs în viața lui dacă ar fi ales să rămână cu mama lui, respectiv tatăl. Filmul ne lasă la sfârșit cu câteva întrebări esențiale – Unde am fi ajuns astăzi dacă am fi făcut alegeri diferite? Regretăm deciziile pe care le-am luat în trecut?

Seven Pounds (2008)

Tim (Will Smith) omoară șapte persoane într-un accident. Pentru a se revanșa față de omenire, plănuiește să se sinucidă și să-și doneze organele a șapte persoane. Subiectul este inedit, încărcat de emoție, iar lacrimile inevitabile.

