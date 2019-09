10 filme subapreciate cărora ar trebui să le acorzi o șansă

An de an, asistăm la nenumărate lansări de film, iar unele ajung repede să devină preferatele noastre. Însă, mai sunt și filme care nu ajung atât de repede să fie apreciate de noi, din diverse motive.

Fie pentru că nu ne plac actorii principali, nu rezonăm cu subiectul filmului, ori după ce îl vedem constatăm că suntem dezamăgiți, motivele pentru care considerăm un film slab diferă de la un film la altul. Astfel că, oricâte articole și critici ar aduna un film, ar trebui să le acorzi o șansă acestor filme.

Ți-am pregătit o listă cu 10 filme care au fost subapreciate, fie de către critici sau chiar de public, însă cărora ar trebui să le acorzi o șansă.

1. Jonathan

„Jonathan” este un film științific care arată felul în care un individ se poate schimba în momentul în care își întâlnește dragostea. Ansel Elgort interpretează rolul a doi frați care trăiesc în același corp și fiecare dintre ei își desfășoară viața într-un mod propriu. În timp ce Jonathan este arhitect și se preocupă să aibă un stil de viață cât mai sănătos, John nu are nicio idee ce să facă în legătură cu viața lui, mai ales după ce l-a părăsit iubita. Dacă ești adepta dramelor, dar și a modului în care pot evolua interacțiuniule dintre oameni, atunci ar trebui să urmărești acest film.

2. Love, Simon

„Love, Simon” spune povestea unui tânăr adolescent, de 16 ani, care își descoperă identitatea sexuală abia în liceu. El nu are un prieten căruia să i se destăinuie, astfel că reușește să găsească cu cine să vorbească pe e-mail, însă, la un moment dat, email-ul lui este spart, iar conversațiile sale ajung să fie publice. Chiar dacă pare o poveste tipică între adolescenți, filmul este cu adevărat interesant deoarece arată modul prin care un adolescent încearcă să își găsească drumul, atunci când simte că lucrurile se complică din ce în ce mai tare pentru el.

3. Irrational man

Filmul „Irrational man” surprinde modul prin care Abe Lucas, personajul interpretat de Joaquin Pheonix, un profesor de filozofie, încearcă prin toate modurile posibile să se bucure de viață, deși nu are niciun motiv pentru care să o facă. Asta până când o întâlnește pe Jil, care îi este și elevă. Lucrurile se complică deoarece Jil se află într-o relație în momentul în care se îndrăgostește de Abe, astfel că pentru toți ajunge să fie o situație extrem de tensionată.

4. Frank & Lola

Dacă ești adepta filmelor de iubire, atunci filmul „Frank & Lola” este ideal pentru tine. Chiar dacă nu este o poveste clasică de iubire, filmul arată cum o întâlnire total neașteptată dintre Frank, un bucătar-șef de la un restaurant din Las Vegas și o tânără care îi calcă pragul restaurantului ajunge să îi marcheze viața. Povestea dintre cei doi începe ca o altă poveste de dragoste, însă, ea îl înșală, ceea ce îl face pe Frank să își piardă mințile.

5. Her

Dacă nu ai văzut până acum filmul „Her”, atunci trebuie să o faci. Filmul spune povestea lui Theodore, un bărbat care se simte extrem de rănit după ce are parte de o decepție în dragoste. Ulterior, își găsește liniștea vorbind prin intermediul unui sistem de o operare cu o voce care răspunde la comenzile lui.

6. I Am Not an Easy Man

Filmul „I am Not an Easy Man” arată modul prin care realitatea nu este așa cum ne-o imaginăm noi. Mai exact, arată cum un burlac extrem de convins de faptul că e așa, se trezește în ipostaza în care ajunge să fie înconjurat de mai multe femei

7. The Boy Who Harnessed the Wind

Filmul „The Boy Who Harnessed the Wind” este bazat pe o poveste reală și arată cum un tânăr, William Kamkwamba, încearcă prin toate mijloacele posibile să își salveze satul în care locuiește. El este forțat de împrejurări să renunțe la studii deoarece familia nu mai are posibilități financiare. Este un film pe care ar trebui să îl vezi din simplul motiv că urmărește povestea de viață a unui tânăr care este hotărât să își depășească condiția.

8. Just Wright

O simplă relație între o fizioterapeută și un jucător de NBA ajunge să se transforme într-o poveste de dragoste. Chiar dacă povestea nu pare atât de complicată, pe măsură ce între ei lucrurile par să evolueze, cea mai bună prietenă a lui Leslie se îndrăgostește și ea Scott McKnight. Filmul surprinde modul prin care o femeie este în stare să renunțe la dragostea ei în detrimentul unei relații de prietenie.

9. Chef

Filmul „Chef” surprinde modul prin care Carl Casper, un bucător-șef își pierde slujba de la restaurantul de unde lucrează și încearcă din acel moment să își găsească drumul în viață. Aflat în Miami, alături de fosta soție, dar și de fiul său, el ajunge la ideea conform căreia doar ajungând la rădăcinile tale îți pot da seama de parcursul pe care îl vei avea.

10. The Count of Monte Cristo

Cu siguranță ai citit deja cartea lui Alexandre Dumas cu același lume, însă, în mod cert ar trebui să vezi și filmul. Edmond Dantes are un parcurs extrem de tumultos al vieții, mai ales în momentul în care ajunge să fie închis pe nedrept în închisoare. El plănuiește să evadeze din închisoare și să se răzbune pe oamenii care i-au făcut rău.

Foto: PR

