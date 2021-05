10 filme perfecte de urmărit alături de prietenele tale

Chiar dacă acum, în timpul pandemiei, ne-a fost destul de greu să ne întâlnim cu cele mai bune prietene, am avut destule metode la îndemână prin care să păstrăm legătura, cum ar fi întâlnirile pe Zoom care sunt deja la ordinea zilei.

Acum e mai important ca niciodată să îți dai seama de puterea unei relații de prietenie. Filmele au rolul de a-i aduce împreună pe oameni, indiferent de obstacolele prin care au trecut. Iată 10 dintre cele mai bune filme pentru o seară a fetelor:

1. Legally Blonde (2001)

Chiar dacă este o alegere previzibilă și în mod cert ai văzut deja Legally Blonde, este unul dintre filmele pe care le poți revedea oricând ai ocazia, iar dacă le ai alături pe cele mai bune prietene, atunci și mai bine. Pelicula o are în rol principal pe Reese Witherspoon, care o interpretează pe Elle Woods. Cu acest rol, ne dăm seama cât de puternice sunt femeile și cât de departe pot merge atunci când sunt convinse de un anumit lucru. După ce Elle e părăsită de iubitul ei, decide să aplice la drept, pentru a-i recâștiga inima. Deși toată lumea o subestimează, Elle știe cum să se impună și să le arate celorlalți că și-au format o părere greșită despre ea.

2. Late Night (2019)

Katherine Newbury (Dame Emma Thompson) este gazda un late-night talk show. Ea suspectează că ar putea să își piardă emisiunea în curând. O angajează pe Molly (Mindy Kaling), singura femeie din echipa de scriitori al lui Katherine. Deși Molly are idei foarte bune, nimeni nu o ia în serios. Katherine află că ratingurile show-ului sunt slabe și că ar putea fi înlocuită. Molly e hotărâtă să o ajute și să producă o schimbare. Filmul tratează tema misoginismului la locul de muncă și îți va atrage atenția.

3. The Parent Trap (1998)

În filmul The Parent Trap, Annie James și Hallie Parker, ambele jucate de Lindsay Lohan, se întâlnesc într-o tabără de vară, acolo unde împărtășesc faptul că au fost despărțire odată cu divorțul părinților. Cele două decid să îi reunească pe părinții lor, sperând că vor realiza ce greșeală au făcut și că vor fi din nou împreună.

4. To All The Boys I’ve Loved Before (2018)

În prima parte din seria To All the Boys de pe Netflix, scrisorile de dragoste ale adolescentei Lara Jean ajung să fie trimise tuturor băieților pe care ea îi place în secret. Pentru a scăpa de această situație stânjenitoare, începe o relație falsă cu Peter Kavinsky. Însă ea nu prevede și faptul că în final se va îndrăgosti de Peter. De asemenea, tu și prietenele tale nu ar trebui să ratați și celelalte două filme ale seriei.

5. The Princess Diaries (2001)

The Princess Diaries se numără printre filmele clasice de la începutul anilor 2000. Mia Thermopolis, interpretată de Anne Hathaway, află că este nimeni alta decât Prințesa Genoviei și că fi moștenitoarea tronului Genoviei. Viața ei este schimbată complet și ia o altă întorsătură atunci când presa află despre povestea ei și va afla ce înseamnă de fapt celebritatea și lumina reflectoarelor.

6. Mamma Mia (2008)

Acțiunea din Mamma Mia se petrece pe insula Kalokairi din Grecia. Filmul o urmărește pe Sophie (Amanda Seyfried), o viitoare mireasă care nu știe cine este tatăl ei adevărat. După ce descoperă jurnalul mamei sale, Donna (Meryl Streep), află că există trei posibilități. Așa că, pentru a desluși misterul, îi invită pe cei trei bărbați la nunta ei. Și după cum ți-ai putut da seama, pe coloana sonoră vei regăsi și melodiile trupei ABBA.

7. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

Patru prietene foarte apropiate își petrec vara departe una de cealaltă. Cu ajutorul unei perechi de pantaloni, cele patru rămân unite, fiind o modalitate foarte bună de a păstra legătura. Această pereche de pantaloni face înconjurul lumii, iar filmul îți arată profunzimea relației celor patru tinere și faptul că distanța fizică, pe care o regăsim tot mai mult în zilele noastre, nu ar trebui să fie un obstacol în menținerea unei relații de prietenie.

8. Dumplin (2018)

Filmul Dumplin o are în prim-plan pe Willowdean, fiica unei foste regine a frumuseții. Ea simte că nu se ridică la nivelul vieții mamei sale Rosie, jucată de Jennifer Aniston, și se înscrie la concursul Miss Teen Bluebonnet, în semn de protest. Situația se intensifică atunci când alții îi urmează exemplul, reușind să schimbe standardele impuse de concurs. Pelicula e mai mult o lecție de a te iubi așa cum ești cu adevărat.

9. Morning Glory (2010)

Rachel McAdams o joacă pe Becky în Morning Glory, o producătoare de emisiuni TV care a fost concediată. Își dorește cu ardoare un nou loc de muncă, așa că acceptă șansa de a prelua rolul de producătoare pentru un alt show. Slujba se dovedește mai grea decât și-ar fi imaginat pentru că atunci când ajunge pe platou, descoperă că totul este un haos. În timp ce încearcă să salveze show-ul, se îndrăgostește și de Adam.

10. Stuck in Love (2012)

Stuck in Love este o comedie romantică în care William Borgens, un autor apreciat, nu a mai reușit să publice nimic de când fosta lui soție, Erica, l-a părăsit în urmă cu trei ani pentru un alt bărbat. El are și doi copii, Samantha, care se îndrăgostește de un coleg de-al ei, și Rusty, care începe o poveste de dragoste cu o colegă de clasă. Cu fiecare nou început de care au parte personajele, ajung să să redescopere la adevărata valoare.

Foto: PR

