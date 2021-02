10 filme pe care să le urmărești dacă seria „To All the Boys” se numără printre preferatele tale

To All the Boys: Always and Forever, a treia parte din deja cunoscuta serie, a apărut pe Netflix, iar dacă deja ai urmărit-o, înseamnă că ești în căutarea unor alte pelicule care au povești asemănătoare.

Din fericire, avem pentru tine câteva propuneri de filme care includ povești clasice de dragoste, moderne, triunghiuri amoroase și o chimie incredibilă între actori, așa cum e și cea între Lana Condor și Noah Centineo, actorii care îi joacă pe Lara Jean Covey și Peter Kavinsky în trilogia To All the Boys.

1. The Perfect Date (2019)

Dacă erai în căutarea unui alt film în care protagonistul este Noah Centino, ei bine venim în ajutorul tău. În filmul The Perfect Date, Noah Centino îl joacă pe Brooks Rattigan, care dezvoltă o aplicație inedită de întâlniri, prin care oricine îl poate „închiria” pentru a fi partenerul ideal pentru diverse ocazii. El face asta pentru a strânge bani de studii. Va fi nevoit să își reevalueze alegerile, după ce are parte de mai multe întâlniri cu Celia Lieberman (Laura Marano), față de care începe să aibă sentimente.

2. Set It Up (2018)

Comedia romantică Set It Up îi are în rolurile principale pe Zoey Deutch și Glen Powell, care îi interpretează pe Harper, respectiv Charlie. Cei doi sunt asistenți în New York, în cadrul unor companii diferite și decid să îi facă pe șefii lor să se întâlnească și să se îndrăgostească unul de celălalt. În timp ce fac asta, apare o situație la care cu siguranță nu te-ai aștepta.

3. Love, Simon (2018)

Love, Simon spune povestea unui adolescent, Simon Spier, care își ascunde orientarea sexuală față de familie, prieteni și colegii de clasă. El începe să vorbească prin e-mail cu un băiat, Blue, însă fără să îi știe adevărata identitate. La un moment dat, email-ul lui este spart, iar conversațiile sale ajung să fie făcute publice. Simon trece prin acest coming out, pe care nu îl planificase, și în același timp încearcă să afle și cine este Blue.

4. When Harry Met Sally… (1989)

When Harry Met Sally… se numără printre comediile clasice de dragoste. Filmul din 1989, cu Meg Ryan și Billy Crystal în rolurile principale, îi surprinde pe Harry și Sally, care sunt cei mai buni prieteni, cei doi cunoscându-se de ani de zile. Deși sunt în căutarea partenerului ideal, viața îi tot aduce împreună. Cei doi se confruntă cu o dilemă pe care o regăsim și în zilele noastre: un bărbat și o femeie pot fi prieteni, fără ca sexul să îi îndepărteze?

5. Sixteen Candles (1984)

Sixteen Candles se întâmplă să fie filmul preferat al Larei Jean, personajul jucat de Lana Condor în seria To All the Boys. În acest film din 1984 o avem pe actrița Molly Ringwald în rolul unei tinere, Samantha, care e îndrăgostită de cel mai popular băiat din școală. Sora Samanthei se căsătorește, iar în lumina acestui eveniment, restul familiei uită de ziua ei de naștere. Molly Ringwald a vorbit în trecut de faptul că unele dintre replicile filmului sunt jignitoare în contextul mișcării #MeToo.

6. Friends with Benefits (2011)

Chiar dacă ai văzut deja Friends with Benefits, e una dintre peliculele de care nu te poți plictisi niciodată. Justin Timberlake joacă în acest film, alături de Mila Kunis, iar relația personajelor celor doi începe ca una bazată pe prietenie, cu sex fără obligații și sentimente. Însă lucrurile par să nu meargă așa cum își imaginau și vor fi luați prin surprindere.

7. Better Off Dead (1985)

În filmul Better Off Dead, Lane Meyer are o obsesie pentru fosta lui iubită și trebuie să treacă peste faptul că ea se îndrăgostește de noul căpitan al echipei de schi. Lane este tot mai deprimat și încearcă de mai multe ori să se sinucidă. El renunță și încearcă să își îmbunătățească abilitățile de a schia, în speranța că o va impresiona pe Beth. În peisaj mai apare și Monique, o studentă venită într-un schimb de experiență din Franța, care are o pasiune pentru Lane.

8. Pride & Prejudice (2005)

Pride & Prejudice, celebra operă clasică scrisă de Jane Austen, a avut de-a lungul anilor nenumărate adaptări pe micul ecran. Varianta din anul 2005, cu Keira Knightley în rolul lui Elizabeth și Matthew Macfadyen în rolul lui Mr. Darcy este una care a câștigat aprecierea din partea publicului datorită chimiei dintre actori. Elizabeth Bennet, care este o tânără fără prea multe posibilități materiale, se îndrăgostește de un tânăr mult mai bogat față de ea, iar cei doi sunt ținta prejudecăților sociale. Peter și Lara Jean au dificultăți când vine vorba să își recunoască sentimentele, la fel ca Elizabeth și Mr. Darcy.

9. 10 Things I Hate About You (1999)

The Taming of the Shrew sau Îmblânzirea scorpiei, piesa lui William Shakespeare, a stat la baza filmului 10 Things I Hate About You. Cameron vrea să iasă la o întâlnire cu Bianca, însă ea poate să facă asta atâta timp cât și sora ei, Kat, merge la o întâlnire. Cameron trebuie să găsească un partener și pentru Kat. În cele din urmă îl alege pe Patrick Verona, un tânăr cu o reputație destul de misterioasă.

10. The Big Sick (2017)

The Big Sick prezintă povestea reală a actorului Kumail Nanjiani și a soției sale, Emily V. Gordon. Kumail, un comediant născut în Pakistan, și Emily, jucată de Zoe Kazan, se îndrăgostesc și se confruntă cu diferențele culturale. Atunci când Emily se îmbolnăvește, Kumail se vede nevoit să îi înfrunte părinții lui Emily și să facă față așteptărilor familiei, care vor să îi aranjeze căsătoria cu o altă femeie. Filmul a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun scenariu original în 2017.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro