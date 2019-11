10 filme care au o poveste captivantă și nu te vor plictisi

Tututor ne face plăcere să vedem din când în când, în funcție de cât ne permite timpul, un film care să ne țină în suspans. Iar un film care este cu adevărat bun te va face să îl urmărești până la final cu sufletul la gură, fie că are o poveste incitantă în spate, actori care interpretează roluri excepționale sau pur și simplu întreg ansamblul ne bucură vizual.

Iar din acest motiv, venim în ajutorul tău cu această selecție de filme din care te poți inspira!

1. Unbreakable

Filmul Unbreakable vorbește despre David Dunne, interpretat de către Bruce Willis care face un drum de la New York la Philadelphia pentru un interviu de angajare. El merge cu trenul, iar vagonul în care este deraiază și se lovește de un alt tren. În urma impactului, David este singurul supraviețuitor, iar acest lucru îl face să se întrebe în mod constant de ce doar el a supraviețuit. Ulterior, el află că este un caz special.

2. Se7en

Filmul Se7en surprinde povestea unor polițiști care sunt pe urmele unui criminal în serie extrem de cunoscut. Unul dintre aceștia își propune să facă tot posibilul pentru a-l prinde, mai cu seamă că el într-o săptămână va ieși la pensie.

3. The Vanishing

The Vanishing spune povestea unui bărbat, Jeff Harriman, care își dorește foarte mult să afle motivul pentru iubita lui, Diane Shaver, a dispărut. Chiar dacă au continuat căutările timp de trei ani, într-o seară, Jeff primește un telefon în legătură cu dispariția iubitei lui, iar pentru el începe astfel un joc destul de periculos. Filmul ne arată că oricât de mult ne-am dori să aflăm unele secrete, uneori este mai bine să stăm departe de ele.

4. Fight Club

În mod cert ai auzit până acum de celebrul film Fight Club. Filmul este o ecranizare a romanului scris de Chuck Palahniuk. Tyler Durden, interpretat de Brad Pitt, alături de personajul interpretat de Edward Norton, pune bazele unui club destul de ciudat, mai precis unul de luptă. Însă, între timp intervine o femeie, iar acest lucru reușește să le strice planurile.

5. The Sixth Sense

Filmul The Sixth Sense surprinde povestea unui băiețel, Cole Sear, în vârstă de opt ani, care are parte de o experiență cu adevărat inedită, mai exact el vede fantome. Este speriat de acest lucru, astfel că apelează la psihologul lui care încearcă să îl înțeleagă pe Cole și să găsească o soluție prin care să îl facă să treacă peste această situație.

6. Girl, interrupted

Girl, interrupted este un film cu adevărat fascinant. El surprinde povestea unei fete, Susanna, care este diagnosticată cu tulburare de personalitate boderline. Ea se împrietenește cu alte paciente, printre care și Lisa, care este o persoană destul de dificilă și schimbătoare.

7. We need to talk about Kevin

We need to talk about Kevin este un film care are o poveste într-adevăr fascinantă. Filmul spune povestea Evei, care a renunțat la absolut tot pentru a se îngriji de copilul său, Kevin. Însă, ea are o relație destul de dificilă cu el și se gândește extrem de serios la ce anume poate să facă pentru a-și îmbunătăți relația pe care o are cu el.

8. The Game

The Game spune povestea lui Nicholas Van Orton, care este un afacerist. Cu toate că are parte de tot ceea ce își dorește, viața lui se schimbă după ce fratele lui îi face cadou de ziua lui un cadou neobișnuit, și anume un joc de viață și de moarte. El va ieși repede din acest joc, însă este drogat și nu își va mai aminti absolut nimic, trezindu-se în America Latină.

9. The Life of David Gale

Filmul The Life of David Gale spune povestea unui bărbat care are absolut tot ceea ce își dorește în viață. Însă el are parte de o situație surprinzătoare, fiind acuzat de viol și de asasinarea uneia dintre colegele sale, Constance Haraway.

10. Split

Filmul Split spune povestea a trei adolescente care sunt răpiți de către un bărbat, pe nume Kevin, care suferă de tulburări de personalitate. Ei încearcă să găsească o soluție prin care să scape, însă tulburările pe care el le are devin tot mai dificil de gestionat.

Foto: PR

