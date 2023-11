10 dintre cele mai controversate filme și seriale, cu și despre adolescenți

Multe seriale și filme cu și despre adolescenți încearcă să surprindă realitatea tinerilor din zilele noastre, punând accentul în special pe subiecte sensibile, cum ar fi problemele de sănătate mintală, consumul de substanțe, abuzul sexual sau emoțional.

Însă, în orice peliculă în care se vorbește despre adolescenți și una dintre temele enumerate mai sus, nu există voci care să nu vorbească despre faptul că respectiva poveste nu ar fi adecvată sau chiar că e una controversată.

1. Euphoria

Euphoria își propune să fie un serial care să aducă în atenție viața adolescenților moderni, cu tot ceea ce presupune, de la emoții la intensitate maximă, abuz, alcool, droguri, violență, sex și nu numai. Serialul se concentrează pe viața lui Rue, interpretată de Zendaya, o tânără de 17 ani, dependentă de droguri. Din distribuție fac parte actori tineri, precum Sydney Sweeney, Maude Apatow, Barbie Ferreira și Jacob Elordi. În ciuda aprecierilor de care s-a bucurat Euphoria, au existat și voci care au considerat că povestea serialului este una mult prea zbuciumată și că distorsionează imaginea adolescenților din zilele noastre.

2. We Are Who We Are

Regizorul Luca Guadagnino se află în spatele serialului We Are Who We Are. Acesta spune povestea unui grup de adolescenți care stau împreună într-o bază militară din Italia. Fraser este cel nou din grup, are propriul stil și nu e plăcut de către ceilalți. El și Caitlin devin tot mai apropiați, fiind mai tineri față de restul și ajung să se descopere împreună.

3. Thirteen

Thirteen este un film despre Tracy, o fată de 13 ani și relația pe care o are cu mama ei, care în cele din urmă va fi pusă la încercare. Lucrurile devin complicate atunci când Tracy o întâlnește pe Evie, cea mai populară fată din liceu și se împrietenește cu ea. În speranța că va deveni altfel, Tracy experimentează alături de Evie și cade în capcana tentațiilor, trăind așa cum își dorește. Mulți părinți s-au arătat revoltați de acest film. La scenariu a contribuit și Nikki Reed, care joacă rolul lui Evie.

4. The Diary of a Teenage Girl

Acțiunea filmului The Diary of a Teenage Girl se petrece în San Fancisco, 1976. Minnie este o adolescentă de 15 ani, care începe o aventură cu iubitul mamei sale. La momentul filmării peliculei, actrița Bel Powley, cea care o joacă pe Minnie, avea 22 ani, iar interpretarea ei a fost una autentică. Filmul a împărțit criticii în două tabere, cei care l-au apreciat, și cei care au considerat că povestea este una nepotrivită.

5. Spring Breakers

Spring Breakers a fost controversat din cauza distribuției sale, care a inclus actrițe Disney cunoscute la vremea respectivă, și anume Selena Gomez și Vanessa Hudgens, dar și a poveștii care a subliniat abuzul de putere și violența. În acest film, patru adolescente și-au propus să plece într-o vacanță în primăvară, însă ele nu au bani pentru a călători. Printr-o întâmplare, ajung să fie arestate, însă Alien, care e un gangster, le plătește cauțiunea, iar fetele sunt libere. Cu toate acestea, adolescentele vor pleca alături de Alien și vor avea parte de experiențe la care nu se așteptau.

6. The End of the F***ing World

The End of the F***ing World este unul dintre cele mai ciudate, dar și vizionate seriale de pe Netflix. James este un tânăr de 17 ani care e convins că e psihopat. Alyssa, tot de 17 de ani, este noua fată din liceu. James decide să o omoare pe Alyssa, însă se îndrăgostește de ea atunci când pleacă împreună într-o călătorie în căutarea tatălui ei adevărat.

7. Hard Candy

Pentru actrița Ellen Page, Hard Candy este cel care și-a pus amprenta asupra carierei ei, având 18 ani la vremea când a fost filmat. Ea o interpretează pe Hayley, o adolescentă care se întâlnește cu Jeff, care se dovedește a fi un prădător sexual. Hayley își propune să afle totul despre Jeff și să demonstreze că răpește fete minore.

8. Skins

Seria britanică a serialului Skins spune povestea unui grup de adolescenți, care încearcă să își găsească dragostea și fericirea, în ciuda familiilor disfuncționale. Serialul a abordat mai multe subiecte considerate tabu în perioada când a fost filmat, și anume depresia, tulburările de alimentație, problemele de sănătate mintală, sexualitatea și abuzul de substanțe.

9. Mysterious Skin

În filmul Mysterious Skin este vorba despre abuzul sexual asupra copiilor și trauma pe care o provoacă victimelor. Gordon-Levitt joacă rolul lui Neil, un adolescent cu un trecut zbuciumat. Acest trecut îl implică pe Brian, un alt adolescent cu probleme. La fel ca în majoritatea filmelor și serialelor care împlică adolescenți și sex, controversele nu au întârziat să apară. Criticul Roger Ebert a spus că este unul dintre „cele mai emoționante filme despre abuzul asupra copiilor pe care le-a văzut.”

10. 13 Reasons Why

Încă de la debutul său, serialul Netflix 13 Reasons Why s-a bucurat de aprecieri, dar și de citici. Sinuciderea unei fete de 17 ani, Hannah Baker, generează multe semne de întrebare pentru că ea lasă în urmă 13 casete pentru 13 persoane diferite care au avut un rol în decizia ei de a-și lua viața.

