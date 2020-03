Călătoriile rămân lider în preferințele noastre, iar deciziile pentru destinația finală devin din ce în ce mai grele. Pentru 2020 putem alege o destinație eco-friendly, de la hoteluri care reduc consumul de energie la activități care promovează industriile locale și promovează comunitățile de antreprenori din diferite industrii.

Iată 10 destinații eco-friendly pentru un 2020 mai sustenabil și o vacanță memorabilă:

Arosa, Elveția

În Arosa găsim primul resort din Eleveția care este încălzit cu ajutorul unei „baterii de gheață”, un sistem prin care surplusul de energie care, în mod obișnuit se pierde, este utilizat prin această metodă. Mai găsim și alte lucruri interesante, numeroase hoteluri au puncte de încărcare pentru mașinile electrice și există un punct gratuit de încărcare în centrul orașului. Zona a fost recunoscută pentru proiectele sale eco-friendly, iar organizația formată și-a setat ca obiectiv susținerea comunităților care promovează turismul sustenabil.

Insulele Bahamas

Una dintre cele mai dorite destinații tropicale încearcă să abordeze strategii noi de protejare a mediului. Numeroase proprietăți din Bahamas implementează noi strategii, folosirea panourilor solare, susținerea comunităților locale, totul pentru a reduce poluarea și a păstra în același timp confortul turiștilor.

Insula Pangulasian, Filipine

Dacă vrei să ai parte de o experiență diferită, Insula Pangulasian are multe provocări. Această insulă privată are ca obiectiv susținerea antreprenorilor locali și a valorilor prin inițiative economice. De exemplu, una dintre afacerile locale învață femeile tehnici de cusut, iar produsele realizate sunt cumpărate de hotel și apoi vândute. Mai găsim un program de conservare a mediului care protejează de pescuitul ilegal sau alte forme de abuz.

Werfenweng, Weissensee, Viena, Austria

Werfenweng devine o destinație sustenabilă prin ofertele turistice pe care le propune. Ești încurajat să îți lași mașina acasă și să ajungi la stația de tren, unde pentru 10 euro poți primi un SAMO pass care te lasă să alegi de la e-cars, la biciclete sau alte variante eco-friendly. La unison cu prima destinație este și hotelul Gralhol din Weissensee care are un sistem de energie pe bază de lemn și o bucătărie 100% organică. Viena este deja cunoscută ca fiind capitala verde prin cele 2000 de parcuri, o schemă Green Taxi, mii de biciclete, 1300 de km de traseu pentru biciclete și peste 800 de hectare dedicate agriculturii locale.

Catalonia, Spania

Catalonia se bucură de multe distincții, este prima regiune care primește certificate din „Biosphere Responsible Tourism”, Unesco și GTSC (Global Sustainable Tourism Council) pentru relația strânsă dintre natură și oameni. Datorită poziției sale, vizitatorii găsesc mereu produse de cea mai bună calitate, dar și atracții neobișnuite precum Parcul Cultural „Cardona Salt Mountain”, care, după ce a fost închis în 1990, acum este accesibil publicului pentru a oferi o experiență inedită de geologie.

Costa Rica

Costa Rica devine o destinație de vis. Până în 2021 își propune să devină prima țară din lume neutră din punct de vedere al carbonului, întrucât aproape toată electricitatea provine din surse regenerabile. Următorul lor proiect are ca focus unul dintre cele mai populare vedete ale lumii – cafeaua. Pentru Costa Rica exportul de cafea este esențial, astfel încât institutul lor de cafea în parteneriat cu Ministrul Agriculturii local au pus bazele unui proces prin care este captat gazul produs prin descompunerea deșeurilor de cafea și este folosit pentru alimentarea motoarelor de combustibil.

Soneva Fushi, Maldive

Maldive este o destinație foarte vizitată în ultimii ani și ne bucurăm să vedem că putem lua decizii care influențează pozitiv natura. Soneva protejează mediul prin reciclarea gunoiului în proporție de 90% și 100% resturile de mâncare. Restaurantele resortului folosesc alimente din producția proprie, respectiv din grădinile pe care le au, iar construcția este realizată într-un procentaj destul de mare din materiale reciclate, prietenoase cu mediul.

Insula Felicite, Seychelles

Insula Felicite este a cincea ca dimensiune din arhipelagul Seychelles și are o relație strânsă cu Parcul Național Seychelles. Resortul Six Senses are propria producție de apă și o grădină organică ce susține alimentația cu produse locale. Există programe de monitorizare a țestoaselor și a recifurilor de corali, iar toate deciziile resortului susțin păstrarea insulei cât mai aproape de un paradis.

Asnen, Suedia

Asnen este o destinație cu peste 1000 de insule, cu păsări și specii rare de plante, arhipelagul având un spirit distinctiv prin atmosferă, priveliște. Principalul obiectiv este de a conserva și proteja natura, vizitatorii și localnicii sunt încurajați prin diferite metode să aibă o contribuție activă la păstrarea diversității naturii prin atenție și respect, dar și prin susținerea economiei locale. Micile întreprinderi fac posibilă rămânerea oamenilor în zonă pentru a proteja mediul și păstrarea motto-ului: „Natură pe bune!”.

Lacul Garda, Italia

Lacul Como rămâne unul dintre destinațiile preferate ale vedetelor, în schimb dacă vorbim despre o variantă „environmentally friendly”, îți poți lăsa mașina acasă și pleca din Milano cu trenul până la Lacul Garda. Și, când ajungi la unul dintre cele mai mari lacuri ale Italiei, te poți caza „green” la Lefay Resort & Spa, unde 60% din energia folosită provine din surse sustenabile. Au materiale inovative care minimizează consumul de energie, iar acoperișul este învelit în vegetație pentru promovarea faunei locale. Aici te poți relaxa la primul spa ecologic certificat din Italia.

Text: Ana Cornea

Foto: Shutterstock

