10 destinatii de poveste pentru un city-break de 1 decembrie

Odata cu inceperea iernii, avem dreptul la o mica pauza pentru a celebra inceputul anotimpului friguros, nu-i asa?! Deci ce zici de un city-break de 1 decembrie?

Si pentru ca avem la dispozitie o zi libera in plus, vine ocazia perfecta de a profita de un city-break de 1 decembrie, intr-un oras la alegerea noastra. Asa ca am compus o lista cu cele mai frumoase locuri de vizitat in luna decembrie, chiar si timp de numai doua-trei zile.

Iata 10 destinatii de poveste pentru un city-break. Care ti se pare mai interesanta?

Inainte de a rasfoi galeria noastra, iti spunem pe scurt ce orase iti recomandam:

Sevilla, Spania: Pentru adeptii targurilor de Craciun sau ai ninsorii, Sevilla poate ca nu este varianta cea mai potrivita.

Viena, Austria: In ciuda temperaturilor foarte scazute, strazile din Viena sunt cele mai animate pe toata durata iernii, in special in luna decembrie.

Paris, Franta: In decembrie, Parisul se transforma din Orasul Luminilor in Orasul Lampioanelor! Pana si Champs-Elysees capata o imagine de poveste cu ramurile copacilor decorate cu beculete de Craciun, alaturi de tarabele cu vin fiert pe care le gasesti la tot pasul.

Tallinn, Estonia: Capitala Estoniei este pur si simplu ca desprinsa dintr-un basm odata cu venirea iernii, si este destul de mica incat sa nu te simti coplesita intr-o mini vacanta de doua sau trei zile.

Zagreb, Croatia: Una dintre cele mai tinere capitale ale Europei, Zagreb este de asemenea si unul dintre cele mai fascinante orase, una dintre atractii fiind piata flotanta Hrelić, plus marea varietate de muzee.

Baden-Baden, Germania: In ziua de astazi, apele termale raman principala atractie turistica a orasului, mai ales in sezonul rece cand nu-ti doresti altceva decat sa stai ore intregi in apa calda in timp ce afara viscoleste.

Citeste si:

TOP 5 cele mai frumoase orase din lume in 2017

Text: Petra Murariu

Foto: Shutterstock