10 copii de vedete care seamănă incredibil de mult cu părinții lor

Cu siguranță ai observat până acum asemănările izbitoare dintre cele mai cunoscute și remarcante vedete de la Hollywood și copiii acestora.

Iar cum aceste celebrități sunt mereu pe covorul roșu și în lumina reflectoarelor, este normal ca atenția să fie și asupra copiilor lor. Presiunea este și mai mare, întrucât cei mai mulți se așteaptă ca acești copii să urmeze aceeași carieră precum cea a părinților, dar știm și noi că în unele cazuri acest lucru nu se întâmplă.

Așadar, iată care este selecția noastră a copiilor care seamănă foarte mult cu părinții lor celebri:

1. Beyoncé și Blue Ivy

Beyoncé și Blue Ivy ne-au surprins atunci când și-au făcut apariția la premiera filmului The Lion King. Cele două au avut ținute asortate și au reușit să atragă privirile tuturor. Dar, pe lângă ținutele spectaculoase, asemănarea dintre ele este extrem de vizibilă. Și am putea spune că Blue Ivy îi calcă pe urme mamei sale deoarece ea apare alături de artistă în videoclipul piesei de pe coloana sonoră a filmului.

2. Katie Holmes și Suri Cruise

Suri Cruise, în vârstă de 13 ani, este fiica pe care Katie Holmes o are din căsătoria cu actorul Tom Cruise. Katie este extrem de mândră de fiica ei și împărtășește cu urmăritorii de pe Instagram destule imagini prin care putem observa asemănarea dintre ele. Dar ce este cu adevărat demn de menționat este că actrița se implică alături de fiica ei în acțiuni caritabile. În anul 2018, Suri a fost prezentă la parada minorităților sexuale din New York, iar anul acesta în luna martie, Suri și Kate au fost într-o vizită la o tabără de refugiați din Grecia.

3. Reese Witherspoon și Ava Phillippe

Ava Phillippe este fiica celebrei actrițe Reese Witherspoon. La doar 20 de ani, ea este model, iar în urmă cu aproximativ doi ani, a pozat într-o campanie pentru brandul Rodarte. Cele două pot fi confundate cu foarte mare ușurință, mai cu seamă că Reese a declarat de-a lungul timpului că fiica ei a fost felicitată pentru rolurile pe care le are mama sa.

4. David Beckham și Brooklyn Beckham

David și Victoria Beckham au împreună patru copii, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper. Cu toate acestea, nu putem să nu observăm asemănarea destul de mare dintre Brooklyn și tatăl său. Putem spune că Brooklyn îi calcă pe urme tatălui său deoarece la vârsta de 15 ani el și-a făcut debutul în modelling și a pozat pentru publicația Man About Town.

5. Kaia Gerber și Cindy Crawford

Kaia Gerber este fiica celebrului model Cindy Crawford. Kaia i-a călcat pe urme mamei sale de la o vârstă fragedă, începându-și cariera de model la doar 10 ani. La 13 ani a semnat cu IMG Models, o cunoscută agenție internațională care reprezintă modele. Ea a apărut în editorialele celor mai cunoscute reviste, printre care Vogue, Teen Vogue, Interview și Love și a defilat pentru case de modă precum Chanel, Valentino, Burberry, Prada, Versace sau Moschino.

6. Lisa Bonet și Zoë Kravitz

Zoë Kravitz este fiica actriței Lisa Bonet și a fostului ei soț, Lenny Kravitz, iar asemănarea dintre cele două este izbitoare. În urmă cu un an, Zoë a pozat nud pentru a recrea o fotografie în care mama sa, Lisa, era în aceeași ipostază, dar în urmă cu 30 de ani. La momentul respectiv, mai multe celebrități au admirat-o pe Zoë și au putut observa cât de mult seamănă cele două.

7. Demi Moore, Rumer, Tallulah și Scout Willis

Rumer, Tallulah și Scout sunt cele trei fiice pe care Demi Moore le are din căsătoria cu Bruce Willis. Cele trei seamănă destul de mult cu mama lor, iar Demi poate fi considerată cu ușurință sora lor. Rumer a încercat să îi calce pe urme mamei sale și a avut câteva apariții în filme și emisiuni, printre care Dancing with the Stars.

8. Yolanda, Gigi și Bella Hadid

În mod cert, Gigi și Bella Hadid au moștenit frumusețea de la mama lor, Yolanda. În vârstă de 55 de ani, Yolanda știe ce anume să facă pentru a nu-și arăta vârsta și putem crede cu ușurință că este mult mai tânără. Și cum talentul se moștenește din familie, Yolanda a lucrat și ea în industria modei, astfel că nu ar trebui să ne mire că Gigi și Bella sunt considerate unele dintre cele mai de succes modele.

9. Vanessa Paradis și Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp este fiica Vanessei Paradis și a lui Johnny Depp. Putem observa cu ochiul liber cât de mult seamănă Lily cu mama ei, mai cu seamă că ea îi calcă pe urme mamei sale, fiind acum un model cunoscut. Vanessa este prezentă la toate evenimentele la care participă fiica sa și o susține extrem de mult în cariera de model. În anul 2017, cele două au pozat împreună pentru o cauză nobilă, iar foarte mulți nu au putut trece peste asemănarea izbitoare dintre ele.

10. Gwyneth Paltrow și Apple Martin

Actrița Gwyneth Paltrow a fost extrem de discretă cu privire la viața ei și a vrut să își ferească tot mai mult copiii de atenția presei. Cu toate acestea, ea a mai împărtășit pe rețelele de socializare imagini cu cei doi copii ai săi, Apple și Moses. Și pe lângă asemănarea fizică evidentă, fiica ei îi calcă pe urme și în ceea ce privește cariera deoarece Apple a început să compună melodii de la vârsta de 18 ani.

Foto: Instagram, Profimedia, Hepta

