10 comedii extraordinare, pe care probabil nu le-ai văzut până acum

Cu toții apreciem să vedem un film bun, care să ne facă într-adevăr plăcere să îl vizionăm. Și ce poate fi mai relaxant dacă nu un film de comedie pe care să îl vezi alături de prieteni sau de ce nu, alături de partener?

În ultimii ani am avut parte de câteva comedii extrem de mult apreciate. În cazul în care ești în căutarea unui film de comedie care să te relaxeze, ți-am pregătit 10 comedii pe care trebuie să le vizionezi:

1. Hustlers

Hustlers se numără printre filmele pe care trebuie să le vezi. Și spunem asta deoarece filmul are ca sursă de inspirație un articol publicat în New York Magazine și care a devenit cunoscut în anul 2016. Mai precis, este vorba despre un grup de stripperițe care doresc să își depășească condiția, însă apelează la metode neobișnuite, cum ar fi să își jefuiască foștii clienți.

2. The Trust

Filmul The Trust spune povestea lui David Waters, un sergent, și a șefului său, care vor să jefuiască un traficant de droguri. Cei doi sunt surprinși de câți bani are traficantul respectiv, mai cu seamă că poate să își plătească cauțiunea de 200.000 de dolari.

3. The Hustle

Dacă ești o fană a lui Anne Hathaway și Rebel Wilsom, ei bine, filmul The Hustle este potrivit pentru tine. Filmul le are în prim-plan pe ele, care plănuiesc să pună mâna pe averile celor mai bogați bărbați.

4. Bad Moms

Bad Moms este un film care surprinde viața a trei mame și greutățile pe care ele le au. Mila Kunis, cea care o interpretează pe Amy, în ciuda faptului că are o viață împlinită, ea vrea să își schimbe total perspectiva. Astfel că, alături de alte mame, începe să aibă un alt stil de viață, care nu pare să fie pe placul directoarei de la școala copiilor săi.

5. Second Act

Filmul Second Act spune povestea unei femei care se simte nefericită cu locul de muncă pe care îl are. Însă, atunci când i se ivește o oportunitate de a lucra altundeva, și pe o poziție mult mai bună, ea acceptă. Doar că ea nu are diploma aferentă meseriei și trebuie să îi dovedească șefului ei faptul că este persoana potrivită.

6. The Intern

The Intern spune povestea lui Ben Whittacker, un bărbat de 70 de ani, care aplică pentru un post de intern la un site de modă, condus de Jules Ostin. Chiar dacă Jules este reticentă la început, ea îl acceptă în compania sa și încep să aibă o relație extrem de apropiată.

7. Brad’s Status

Filmul Brad’s Status surprinde relația dintre Brad, și fiul lui, Troy. Cei doi pornesc împreună să caute universitatea perfectă pentru Troy, însă ei se întâlnesc cu un vechi prieten de al lui Brad, iar el începe să își compare viața cu a lui, gândindu-se la realizările pe care le-a avut până în prezent.

8. Other People

Filmul Other People îl surprinde pe David, un tânăr care este nevoit să se întoarcă în orașul său natal pentru a fi alături de mama lui care are cancer. Relația pe care el o are cu familia este destul de complicată, mai cu seamă că tatăl lui nu este de acord cu faptul că el este homosexual.

9. Robot & Frank

Frank este un fost hoț de bijuterii care primește un cadou cu adevărat neașteptat de la fiul său, și anume un robot. El nu este preocupat de alte activități pe care ar trebui să le aibă la vârsta lui, iar faptul că va avea alături și un robot îi va fi de mare ajutor pentru jafurile pe care le plănuiește.

10. Filth

Filmul Filth surprinde povestea lui Bruce Robertson, interpretat de James McAvoy, care este un polițist care va rezolva un caz destul de important în cariera lui. Însă, pentru a fi sigur că va reuși, el își vorbește de rău colegii și îi întoarce pe unii împotriva altora.

