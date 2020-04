10 celebrități despre care sigur nu știai până acum că dețin recorduri mondiale

Guiness World Records este cunoscută drept una dintre publicațiile în care apar cele mai interesante, fascinante, extreme, dar și ciudate recorduri mondiale. În plus, ce este cu adevărat surprinzător este că actorii, cântăreții ori artiștii de la Hollywood dețin și ei astfel de recorduri.

Astfel, iată care sunt vedetele care au ajuns în Cartea Recordurilor:

1. Justin Bieber

Cântărețul Justin Bieber a reușit să intre în Cartea Recordurilor după ce canalul său de YouTube a fost vizionat de 3 miliarde de ori. Însă, el a mai fost și primul artist care a ocupat în mod simultan primele trei locuri în topul single-urilor în UK, pe 14 ianuarie 2016, cu piesele „Love Yourself”, „Sorry” și „What Do You Mean?.” El a mai obținut un record și pentru piesa care a displăcut cel mai mult, și anume „Baby.”

2. Beyoncé

Beyoncé este artista care a câștigat cele mai multe premii Grammy într-un singur an și care a avut cele mai multe nominalizări la MTV Video Music Awards. În plus, ea și Jay-Z formează unul dintre cel mai bine plătite cupluri de la Hollywood. Artista mai deține și două recorduri Billboard pentru cele mai multe premii câștigate la MTV Video Music Awards, și anume 24.

3. Ariana Grande

În anul 2019, Ariana Grande a avut 165 de milioane de urmăritori pe Instagram, reușind să o depășească până și pe Selena Gomez. Cu toate astea, nu este singurul record pe care Ariana Grande îl deține. Ea a reușit să obțină recordul pentru piesa cu cele mai multe accesări în decurs de o săptămână, pentru „Thank U, Next”, titlu desemnat de către Billboard Charts.

4. Jennifer Lawrence

O știm pe Jennifer Lawrence din celebrele filme Hunger Games și se pare că succesul de pe urma acestora au ajutat-o pe actriță să intre în Cartea Recordurilor drept eroina dintr-un film de acțiune cu cele mai mari încasări. Însă, acest succes mai este datorat și rolului Raven din X-Men.

5. Betty White

În mod cert ai auzit până acum de Betty White. Ea a reușit să dețină recordul pentru actrița cu cea mai longevivă carieră. Ea și-a început cariera în anul 1939 și a jucat în filme pentru mai bine de 74 de ani, având roluri în show-uri cunoscute, cum ar fi The Golden Girls, The Mary Tyler Moore Show și The Carol Burnett Show.

6. Cristiano Ronaldo

În aprilie 2019, celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a devenit prima persoană care a ajuns la 200 de milioane de urmăritori pe Instagram. Selena Gomez a fost cea care a obținut acest record mai mulți ani la rând, dar se pare că ea a fost detronată.

7. Eminen

Eminem este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi. În anul 2013, el a obținut recordul mondial pentru piesa care are cele mai multe cuvinte. Rap God are 1.560 de cuvinte, iar în 15 secunde, actorul spune 97 de cuvinte.

8. Pharrell Williams

Piesa „Happy” a lui Pharrell Williams, lansată în anul 2013, are cel mai lung videoclip, iar pentru asta artistul a intrat în Cartea Recordurilor. Videoclipul piesei durează 24 de ore, fiind o adevărată performanță.

9. Dwayne Johnson

Oricât de surprinzător ți s-ar părea, Dwayne Johnson a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a făcut cele mai multe selfie-uri. În doar trei minute, actorul a reușit să își facă nu mai mult și nici mai puțin de 105 selfie-uri.

10. Vin Diesel

Faimosul actor din Fast and Furious a intrat în Cartea Recordurilor după ce a publicat pe contul de Facebook o imagine emoționantă în memoria regretatului Paul Walker. Fotografia a reușit să strângă un număr impresionant de aprecieri, și anume 8 milioane.

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro