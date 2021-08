10 celebrități care sunt miliardare și au averi fabuloase

Pe lângă abilitățile lor în muzică, actorie, televiziune sau modă, aceste vedete ne-au demonstrat că se pricep de minune și la afaceri. Iar drept dovadă ne stau averile lor fabuloase. Fie că s-au orientat către un domeniu divers sau care să aibă totuși legătură cu activitatea lor, celebritățile de mai jos au pus bazele unor adevărate imperii.

Rihanna

În august 2021, publicația Forbes a declarat-o pe Rihanna drept cea mai bogată cântăreață din lume. Artista nu a mai lansat vreun album din ianuarie 2016, iar câștigurile nu provin din muzică, ci din afacerile sale. Vedeta are o avere în valoare de 1,7 miliarde de dolari, dintre care 1,4 miliarde de dolari provin din cota ei de 50% din Fenty Beauty, iar aproximativ 270 de milioane de dolari îi revin din Savage x Fenty, brand-ul de lenjerie care aparține artistei.

Kim Kardashian

Forbes anunța în aprilie 2021 că în mod oficial Kim Kardashian este miliardară. Anul trecut, vedeta avea o avere estimată la 780 milioane de dolari, acum ajungând la aproximativ 1 miliard de dolari. Potrivit Forbes, acțiunile ei în brand-ul KKW Beauty valorează 500 de milioane de dolari, iar cele în Skims, brand-ul fondat și condus de ea, 225 milioane de dolari. O altă parte din avere provine din imobiliare și investiții. Nu sunt de ignorat veniturile obținute în urma celebrului reality show Keeping Up With the Kardashians. De asemenea, familia Kardashian-Jenner a semnat un contract cu Hulu pentru a produce conținut exclusiv pentru platforma de streaming.

Kanye West

În ceea ce îl privește pe Kanye West, rapperul are o avere estimată la 6,6 miliarde de dolari, după cum arăta un raport al publicației Bloomberg din martie 2021. Mare parte din veniturile artistului se datorează brand-ului său, Yeezy. Un parteneriat recent semnat de Kanye West este cel cu Gap Ic., pe 10 ani, iar din estimări încasările vor depăși 150 de milioane de dolari într-un singur an. În aprilie 2020, Forbes estima că averea lui West ajungea la 1,3 miliarde de dolari. Catalogul său muzical valorează 110 milioane de dolari și are inclusiv o investiție în Skims, brandul lui Kim Kardashian.

Jay-Z

În iunie 2019, Jay-Z era numit de Forbes primul rapper miliardar din lume. Printre investițiile sale se numără cele în serviciul de streaming Tidal și în brandurile de șampanie și coniac, Armand de Brignac și D’Ussé, acestea din urmă ajungând la 410 milioane de dolari. Rapperul are și o colecție de artă în valoare de aproximativ 50 de milioane de dolari, iar catalogul său de muzică ajunge la 75 de milioane de dolari.

Oprah Winfrey

În 2003, Oprah Winfrey a devenit miliardară. Forbes estimează că averea vedetei TV este de aproximativ 2,7 miliarde de dolari. O mare parte dintre aceasta provine din deja celebrul său talk-show, din propria sa televiziune, numită OWN, din sponsorizarea cu Weight Watchers și din contractul pe care îl are cu Apple TV+, pentru crearea de conținut.

George Lucas

Regizorul, producătorul și scenaristul George Lucas se află în spatele francizelor Star Wars și Indiana Jones. Acesta nu a mai regizat un film din 2005, însă Forbes estimează că averea lui depășește 6,4 miliarde de dolari. O parte considerabilă din averea sa provine din vânzarea companiei pe care a înființat-o, Lucasfilm, către Disney, în 2012, pentru suma de 4,1 miliarde de dolari. Deține mai multe proprietăți, însă o parte din avere este îndreptată și către acțiunile de caritate.

Michael Jordan

Michael Jordan, fostul star NBA, s-a retras în 2003, însă acesta deține o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari. În 2010, a cumpărat o cotă majoritată la clubul de baschet Chicago Hornets pentru 175 de milioane de dolari. De atunci, averea echipei a crescut și în 2019 a ajuns la 1,5 miliarde de dolari. Averea lui Jordan este completată și de redevențele primite de la Nike.

Ralph Lauren

Ralph Lauren a creat un adevărat imperiu în industria modei. Cunoscutul designer are o avere cuprinsă între 6 și 8 miliarde de dolari, datorită liniilor sale vestimentare, precum Polo Ralph Lauren, Denim & Supply Ralph Lauren și Polo Sport.

Tyler Perry

Averea actorului, regizorului și producătorului Tyler Perry este estimată la aproximativ 1 miliard de dolari. Acesta deține propriul său studio în Atlanta, Tyler Perry Studios, unde își filmează emisiunile și filmele. Perry a investit în serviciul de streaming BET +, iar filmografia acestuia valorează 320 milioane de dolari.

Steven Spielberg

Bloomberg estimează că averea lui Steven Spielberg este de 7 miliarde de dolari. A profitat de pe urma vânzării studioului său, DreamWorks Animation, către NBC Universal pentru 3,8 miliarde de dolari. Peliculele sale au încasat peste 10 miliarde de dolari în întreaga lume.

Citește și:

Actori a căror viață a fost schimbată radical după interpretarea unui rol

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro