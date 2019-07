10 celebrități care și-au schimbat complet înfățișarea după ce au devenit faimoase

Multe celebrități și-au schimbat înfățișarea pe măsură ce carierele lor au evoluat. Însă, unele dintre acestea arată complet diferit față de prima apariție publică în lumina reflectoarelor. Iată 10 vedete care au avut parte de schimbări semnificative, fie că vorbim despre stil vestimentar, culoarea părului sau operații estetice:

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian a devenit faimoasă odată cu premiera show-ului Keeping Up with the Kardashians, în 2007. La acea vreme, Khloe se descria ca fiind sora „grăsuță și amuzantă”. Aceasta a început să facă sport în 2013, ca o terapie în urma divorțului, iar în prezent, mezina familiei Kardashian și-a construit propriul brand, concentrându-se pe un stil de viață sănătos, scriind cartea Strong Looks Better Naked și debutând show-ul Revenge Body. Odată cu această schimbare, Khloe și-a vopsit părul blond și a adoptat o garderobă monocromă.

Miley Cyrus

Miley Cyrus a devenit faimoasă pentru rolul principal din Hannah Montana, însă odată cu terminarea show-ului, artista a vrut să nu fie remarcată doar pentru serialul de pe Disney Channel. După ce a surprins o lume întreagă cu tunsoarea scurtă, dar și stilul excentric, Miley are acum părul lung și blond, dar nu încetează să stârnească păreri contradictorii printre fani și critici, cea mai recentă controversă fiind legată de videoclipul apărut recent, Mother’s Daughter.

Justin Bieber

Justin Bieber a avut parte de o transformare sub ochii publicului, având în vedere că a semnat cu casa de discuri Island Def Jam la doar 14 ani. Alegerile în materie de haine constau în piese casual, pulovere violet (în mare parte) și pantofi sport, acum, artistul poartă articole vestimentare în tendințe, precum și piese din propria colecție. Justin și-a schimbat și tunsoarea, vopsindu-se blond, și acoperindu-și o bună parte din corp cu tatuaje.

Kylie Jenner

Zvonurile în ceea ce privește operațiile estetice au tot circulat în familia Kardashian-Jenner în ultimul deceniu. Dar de când Kylie Jenner avea 10 ani, când a debutat Keeping Up with the Kardashians, înfățișarea ei s-a schimbat sub ochii publicului mai evident decât în cazul celorlalți membrii ai familiei. Fiecare soră a negat că ar fi avut parte de intervenții chirurgicale, mai puțin Kylie, care a recunoscut că și-a mărit buzele, în 2015. „Oamenii cred că m-am pus sub bisturiu și mi-am reconstruit întreaga față, ceea ce este complet fals. Sunt terifiată. Nu aș putea face asta. Ei nu înțeleg ce pot face părul și machiajul, și mărirea buzelor. Nu neg acest lucru”, le-a spus Kylie celor de la Paper Magazine.

Lady Gaga

În ascensiunea sa, Lady Gaga a fost văzută rareori fără perucile blonde și ținutele elaborate și excentrice. Cine poate uita rochia făcută complet din carne? Zilele acestea, Gaga a reușit să obțină nenumărate premii, prezentând la decernări un stil diferit – piesele vestimentare alese au fost mult mai mature, alegând rochii de seară elegante pentru aparițiile pe covorul roșu.

Bella Thorne

Bella Thorne avea doar 13 ani când s-a alăturat echipei Shake It Up în rolul lui CeCe Jones. În anii care au urmat, Bella a jucat în numeroase comedii romantice precum The DUFF și Midnight Sun, creând controverse prin stilul său îndrăzneț.

Zendaya

Zendaya, colega de platou a Bellei în Shake It Up, a cunoscut faima la o vârstă la fel de fragedă. Acum, la 22 de ani, Zendaya joacă în seria de filme Spider-Man și este considerată un fashion icon, câștigând constant complimente pentru aparițiile impecabile de la evenimente.

Katy Perry

Katheryn Elizabeth Hudson se află în lumina reflectoarelor de când a debutat cu albumul Katy Hudson în 2001. Însă faima a venit odată cu numele Katy Perry și melodia I Kissed a Girl, în 2008. Artista a obținut, de-a lungul timpului, nouă melodii pe primul loc în topuri, iar recent s-a logodit cu Orlando Bloom.

Justin Timberlake

Justin Timberlake s-a aflat în lumina reflectoarelor încă de la 12 ani, de când a apărut în remake-ul The Mickey Mouse Club, însă în anii 1990 a devenit un adevărat icon, făcând parte din formația NSYNC. La acea vreme, Justin avea părul blond și cârlionțat, însă din 2002, după ce trupa a anunțat că se desparte, artistul și-a schimbat look-ul, debutându-l pe coperta albumului său solo Justified. Acum, la 38 de ani, Justin Timberlake are un CV impresionant – 10 premii Grammy, o mulțime de roluri interpretate în filme, un fiu în vârstă de 3 ani și o carieră complexă.

Cole Sprouse

Dylan și Cole Sprouse obțineau roluri cu mult timp înainte de The Suite Life of Zack & Cody, însă serialul produs de Disney le-a adus faima. În prezent, Cole Sprouse joacă în Riverdale și are un look mult mai matur, cu o nuanță de păr mult mai închisă.

Foto: PR, Instagram, Hepta

