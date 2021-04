10 cele mai stylish seriale cu și despre adolescenți

Serialele sunt o sursă importantă de inspirație, iar cele care au în centrul lor drame cu și despre adolescenți reușesc să stabilească de multe ori tendințe când vine vorba de modă și stil personal. Chiar dacă ai sau nu un stil bine definit, lasă-te inspirată de propunerile noastre cu aceste seriale stylish cu adolescenți:

10. Never Have I Ever

Actrița și producătoarea Mindy Kaling a creat serialul Never Have I Ever având la bază copilăria ei. Serialul spune povestea unei adolescente indiene care depune eforturi pentru a se adapta la liceul în care învață, iar în același timp are și probleme în familie. Pe fondul problemelor specifice adolescenței, poți admira și ținutele personajului principal, Devi. Deși în serial vei sesiza și ținute specifice culturii din India, Devi impresionează cu accesoriile ei.

9. Glee

Serialul Glee a creat o adevărată isterie pentru că surprindea un grup de elevi dornici să se afirme și să își încerce norocul într-o industrie artistică, făcând parte dintr-un club muzical. Serialul s-a bucurat de o distribuție numeroasă și fiecare personaj a avut stilul său propriu. Chiar dacă te numeri printre fanii acestuia sau nu, poți găsi un personaj care să te inspire, fie că vrei ținute stilate ca ale lui Rachel sau look-uri și imprimeuri mai îndrăznețe precum cele purtate de Santana.

8. Buffy The Vampire Slayer

În cazul în care ai văzut până acum Buffy the Vampire Slayer, atunci nu ai putut ignora ținutele chic ale personajului principal, care includeau fuste mini sau șosete până la genunchi. Serialul este despre despre aventurile unei adolescente, pe nume Buffy Summers, care oricât de mult și-ar dori să fie precum celelalte fete de vârsta ei, ea este destinată să ucidă demoni, vampiri, dar și alte creaturi.

7. The Carrie Diaries

Dacă te numeri printre admiratoarele Sex and the City și în special a personajului Carrie Bradshaw, jucat de Sarah Jessica Parker, atunci acest serial va fi pe placul tău. The Carrie Diaries o surprinde pe Carrie Bradshaw, la începutul anilor 1980, atunci când își pune primele întrebări despre dragoste, sex, familie, prieteni, în timp ce descoperă fascinantul Manhattan. Carrie aspiră la o carieră în modă în New York și, prin urmare, și ținutele sale sunt pe măsură. De la culori vibrante, fuste voluminoase, outfit-urile ei sunt pline de viață și te vor face să te gândești la moda acelor ani de glorie.

6. The Politician

Gwyneth Paltrow, Ben Platt și Zoey Deutch joacă în The Politician, un serial Netflix despre Payton Hobart, un student din Santa Barbara, care încă de la vârsta de 7 ani știe că va ajunge președintele Statelor Unite. Deși serialul pune accentul pe politică, nu poți ignora ținutele fiecărui personaj cu care ies în evidență. Poți arunca o privire la rochiile din tweed purtate de Astrid, personajul jucat de Lucy Boynton.

5. Chilling Adventures Of Sabrina

Probabil nu te-ai aștepta de la un serial despre vrăjitoare și demoni să te inspire la capitolul stil personal. Însă atât Sabrina, personajul principal din Chilling Adventures Of Sabrina, cât și grupul ei de susținători, au styling-uri care îmbină cu succes estetica vintage, cât și cea modernă.

4. Pretty Little Liars

Chiar dacă poate părea o alegere previzibilă, adevărul este că Pretty Little Liars și-a pus amprenta asupra stilului multor tinere care urmăreau cu sufletul la gură serialul. Patru adolescente, Spencer, Hanna, Aria și Emily, vor să afle adevărul despre dispariția unei prietene, pe măsură ce primesc amenințări și mesaje misterioase de la cineva care pretinde că le cunoaște toate secretele. Cele patru întotdeauna au apărut la școală purtând unele dintre cele mai stylish ținute și nu au fost văzute fără tocuri înalte sau genți de brand. Fiecare dintre ele avea stilul ei și, indiferent de situație, reușeau să arate glam.

3. Euphoria

Euphoria propune o incursiune în viețile mai multor elevi care se confruntă cu consum de droguri, sex și violență. Personajele feminine din Euphoria sunt la curent cu tendințele, outfit-urile lor sunt extrem de diverse, combină machiaje îndrăznețe cu stilul androgin și reușesc să rămână actuale.

2. Riverdale

Când vine vorba de inspirația din serialul Riverdale, putem spune că ne aduce aminte de stilurile clasice ale anilor ’60 și ’70. Atât personajele feminine cum ar fi Betty, Veronica și Cheryl, cât și cele masculine precum Archie și Jughead reușesc să arate mereu impecabil și aibă o estetică adusă în actualitate.

1. Gossip Girl

Lista noastră nu putea fi completă dacă nu includeam și Gossip Girl. Este unul dintre serialele care pe lângă drama care te ținea cu sufletul la gură cu fiecare episod, te fascina cu ținutele extrem de stylish purtate de Blair Waldorf sau Serena van der Woodsen, care au inspirat o mulțime de adolescente. Nu putem să îl uităm pe Chuck Bass, care purta mereu costume impecabile.

