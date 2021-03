10 cele mai proaste continuări ale filmelor, din toate timpurile

De multe ori așteptăm cu sufletul la gură continuarea unui film care s-a bucurat de succes. Însă, ajungem și în situația în care să fim complet dezamăgiți pentru că acel sequel nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor noastre.

Fie că vorbim de o distribuție neinspirată, câștiguri slabe la box office sau o interpretare dezamăgitoare din partea actorilor, sunt multe motivele care ne fac să catalogăm un film prost.

1. Grease 2

Partea a doua a filmului Grease a contribuit serios în ceea ce privește lansarea carierei actriței Michelle Pfeiffer. Atunci când co-producătorul peliculei, Allan Carr, a semnat un acord cu Paramount Pictures pentru o continuare, ideea părea una bună, însă mulți fani nu s-au arătat încântați, mai ales că actorii John Travolta și Olivia Newton-John nu mai făceau parte din distribuție. Grease 2 (1982) a câștigat un loc pe lista Stinkers Bad Movie Awards a celor mai proaste 100 de filme ale secolului XX. Având un buget mai mare decât prima parte, continuarea filmului Grease a încasat 15,2 milioane de dolari. Grease (1978) a avut un buget de 6 milioane de dolari, însă se pare că a încasat aproape 400 de milioane de dolari în întreaga lume de la lansarea inițială, conform Box Office Mojo.

2. Home Alone 3

Actorul Macaulay Culkin a cucerit inimile multora cu rolul Kevin McAllister în filmele Home Alone și Home Alone 2: Lost in New York. Însă, dacă ar fi să vorbim și despre partea a treia a celebrului film, în care Alex D. Linz l-a înlocuit pe Macaulay Culkin, acesta a încasat 79 de milioane de dolari în întreaga lume, fiind mult mai puțin decât au acumulat primele două filme, ținând cont și de reluări și relansări.

3. Return to the Blue Lagoon

Return to the Blue Lagoon este considerat unul dintre filmele cu cele mai mici încasări din toate timpurile. Continuarea filmului iconic, în care rolul principal e interpretat de Milla Jovovich, a câștigat 2,8 milioane de dolari, având un buget estimat la 11 milioane de dolari. În plus, are și un rating scăzut pe Rotten Tomatoes.

4. Caddyshack II

Caddyshack II, continuarea din 1988 a comediei din 1980, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor publicului. Criticii au susținut că nici măcar actorii din distribuție, precum Jackie Mason, Dyan Cannon, Randy Quaid și Dan Aykroyd nu ar fi putut salva eșecul care era inevitabil.

5. Mean Girls 2

Deși filmul Mean Girls din 2004, cu Lindsay Lohan în rol principal, s-a bucurat de un succes notabil, nu același lucru s-a întâmplat și cu partea a doua a filmului. Filmul din 2011 a avut un singur actor prezent și în distribuția originală, și anume Tim Meadows în rolul directorului școlii Ron Duval. Mean Girls 2 nu a ajuns în cinematografe, însă a avut premiera pe ABC Family.

6. Superbabies: Baby Geniuses 2

Dacă Baby Geniuses s-a numărat printre peliculele tale preferate, atunci nu ar trebui să urmărești și continuarea filmului. Iar asta pentru că a fost considerat drept unul dintre cele mai proaste filme din toate timpurile. De asemenea, și ratingul scăzut de pe Rotten Tomatoes vine în completarea acestei afirmații.

7. Halloween III: Season of the Witch

Halloween III: Season of the Witch nu este chiar un horror SF groaznic, însă mulți dintre critici au precizat că nu are foarte mare legătură cu povestea originală. Cu toate astea, a avut șanse mari să fie catalogat un film cult.

8. Scary Movie 5

Foarte mulți ar putea susține cu tărie că întreaga franciză Scary Movie nu este una strălucită. Cu toate astea, criticii au considerat că ultimul film este cel mai puțin inspirat, iar motivul are legătură cu absența actrițelor Anna Faris și Regina Hall, care apar în primele patru filme.

9. Problem Child 2

Problem Child 2, continuarea din 1991 a comediei din 1990, a avut un succes moderat în ceea ce privește câștigurile de la box office, însă, a primit destul de multe recenzii negative. Variety a numit comedia drept „o versiune slabă a unui sitcom scris de copii de 5 ani pentru copii de 5 ani.”

10. Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

În filmul Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous, actrița Sandra Bullock o joacă pe Gracie Hart. Filmul original din 2000 a primit destule aprecieri, însă mulți dintre fanii peliculei au considerat că o continuare este complet inutilă.

