Iată 10 cărți recente despre dragoste & sex, pe care merită să le citești

Inteligența erotică, de Esther Perel (Ed. Curtea Veche)

Esther Perel este o terapeută specializată în psihologia cuplurilor, cunoscută în toată lumea atât pentru cărțile sale, cât și pentru conferințele la care a participat ca speaker sau podcast-ul Where should we begin?, unde putem asculta poveștile unora dintre pacienții săi. Nu întâmplător, Inteligența erotică, una dintre cărțile ei de referință, în care vorbește despre legătura dintre sex și intimitate și cum mai putem păstra dorința într-o relație de lungă durată, s-a vândut în peste un milion de exemplare doar în prima lună de după lansare. Poți citi pe Elle.ro un interviu cu Esther Perel.

Orașul fetelor, de Elizabeth Gilbert (Ed. Humanitas)

Pentru a fi un om bun nu este neapărat nevoie să fii o fată cuminte află protagonista ultimului roman scris de Elizabeth Gilbert, de al cărei nume este legat pentru totdeauna Eat, Pray, Love. Acțiunea are loc în Manhattan-ul anilor ’40 și este relatată din perspectiva unei femei ajunsă la maturitate care aruncă o privire în urmă, la propria tinerețe. Orașul fetelor vorbește despre sexualitate și promiscuitate feminină, iar legăturile cu celebra carte de memorii anterior menționată nu sunt foarte multe, dar indiferent dacă ai fost sau nu o fană a acesteia, trebuie să o citești.

Trei Femei, de Lisa Taddeo (Ed. Corint)

Pentru romanul ei de debut, jurnalista Lisa Taddeo a petrecut opt ani vorbind cu trei femei obișnuite din Statele Unite și intrând în intimitatea lor. I-a reușit poate una dintre cele mai importante cărți contemporane despre dorința și sexualitatea feminină, iar mulți critici au folosit chiar termenul de „capodoperă”. Poți să citești un interviu cu Taddeo (apărut inițial în revistă) pe Elle.ro.

Sexul. Cum ne cuplăm. De ce înșelăm, de Christopher Ryan și Cacilda Jethá (Ed. Corint)

Când vine vorba de relații, monogamia este un subiect spinos. Autorii acestei cărți devenită bestseller The New York Times dau peste cap multe dintre teoriile pe care le știam până acum, ajungând cu documentarea lor până în preistorie pentru a arăta că, de fapt, fidelitatea este mai degrabă un construct social decât ceva caracteristic speciei umane.

Soldații. Poveste din Ferentari, de Adrian Schiop (Ed. Polirom)

Sunt multe straturi de observații antropologice în romanul lui Adrian Schiop, dar dincolo de acestea, Soldații este un love story plasat într-unul dintre cele mai improbabile locuri: cartierul Ferentari. E povestea lui Adi, un fost jurnalist care se mută acolo pentru a scrie un doctorat despre manele și Alberto, un fost pușcăriaș. E vorba despre dragoste interzisă și jocurile de putere care apar în orice relație. Ecranizarea cărții, în regia Ivanei Mladenovic, i-a făcut pe cei de la Coaliția pentru Familie să boicoteze o proiecție de la Muzeul Țăranului Român, un motiv în plus pentru a (re)citi cartea.

Uite-așa o pierzi, de Junot Díaz (Ed. Black Button Books)

Despre iubire obsesivă, posesivitate și infidelitate este vorba în Uite-așa o pierzi, o colecție de povestiri a scriitorului premiat cu Pulitzer Junot Díaz. Protagonist este aproape de fiecare dată Yunor, un tânăr bărbat care vorbește despre iubirile sale pierdute, iar stilul autorului te va ține cu sufletul la gură.

Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură, de Andrei Oișteanu (Ed. Polirom)

Andrei Oișteanu este unul dintre cei mai importanți antropologi și istorici ai religiilor și mentalităților, iar cartea sa despre narcoticele din cultura română este una dintre cele mai interesante lucrări ale sale. Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură este un studiu care are în spate o documentare extrem de minuțioasă, arătându-ne legăturile complexe dintre sexualitate și societate și cum una o influențează pe cealaltă.

Serotonină, de Michel Houellebecq (Ed. Humanitas Fiction)

O nouă apariție semnată Michel Houellebecq stârnește întotdeauna vâlvă încă dinainte de publicare, așa că nu e de mirare că al șaptelea roman al său, Serotonină, a devenit rapid bestseller. Eroul este unul clasic pentru autorul francez – un bărbat blazat, între două vârste, care deplânge felul în care a ajuns lumea și decide să dispară. Cinismul și ironia sunt însă compensate de melancolie, iar felul în care naratorul lasă garda jos pentru a rememora momente petrecute, femeile pe care le-a iubit, ne poate face să credem că ne aflăm în fața unui roman de dragoste.

O dimineață de iubire pură, de Yukio Mishima (Ed. Humanitas Fiction)

O dimineață de iubire pură reunește șapte povestiri scrise de Yukio Mishima în decursul a douăzeci de ani. Sunt povestiri care vorbesc despre dragoste în toată complexitatea ei, unde atenția pentru psihologia personajelor este dublată de comentarii sociale și care surprind prin cât de actuale sunt și acum.

Cum să ne gândim mai mult la sex, de Alain de Botton (Ed. Vellant)

„Nu ne gândim suficient de mult la sex, iar atunci când ne gândim, o facem într-un mod greşit”, e de părere cunoscutul romancier, eseist și jurnalist Allain de Botton, care în această carte dezbate problemele sexualității moderne. Conceptele pe care le pune pe masă nu sunt deloc simple, spre deosebire de stilul cu care vorbește despre ele, direct și plin de umor.

