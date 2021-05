10 actori care și-au cerut scuze public pentru filmele în care au jucat

Dacă un actor își dă seama că a făcut o greșeală cu privire la un film, îi va fi foarte greu să dea acest lucru uitării. Chiar dacă în cariera lui apar și reușite, tot vor exista momente în care își va aminti de alegerile proaste pe care le-a făcut. Unii actori s-au simțit atât de vinovați pentru rolurile din anumite filme, încât au considerat că este necesar să își ceară scuze față de publicul lor.

1. George Clooney

George Clooney l-a jucat o singură dată pe Batman, iar acest rol îl va urmări toată viața. Cu mai multe ocazii și-a cerut scuze pentru rolul din Batman & Robin, menționând că va continua să facă asta. Într-un interviu în cadrul The Graham Norton Show a spus că pelicula din 1997 a fost „un dezastru.”

2. Mark Wahlberg

Mark Wahlberg și-a cerut iertare într-un interviu din 2010 pentru rolul pe care l-a interpretat în The Happening, un film horror psihologic din 2008. „A fost un film foarte prost. Nu mă poți învinui că nu vreau să încerc să interpretez un profesor de științe. Cel puțin nu jucam un polițist sau un infractor.”

3. Emma Stone

Filmul Aloha din 2015 a creat o mulțime de controverse, iar Emma Stone se afla în centrul lor. Actrița o juca pe Allison Ng, un personaj care avea rădăcini în Hawaii și Asia, această mișcare fiind considerată o ofensă la adresa populației native. Actrița Sandra Oh a comentat pe seama acestui scandal și a criticat faptul că Emma Stone a fost distribuită în acest rol. În cele din urmă, Stone și-a cerut scuze pentru rolul său.

4. Halle Berry

Halle Berry s-a prezentat personal atunci când a primit Zmeura de Aur în urma performanței sale dezamăgitoare din Catwoman, film care a fost catalogat drept unul dintre cele mai proaste din anii 2000. Actrița a surprins atunci, iar asta pentru că a acceptat premiul cu bună dispoziție, iar ulterior le-a promis tuturor că nu va juca niciodată în Catwoman 2.

5. Sam Worthington

Filmul Clash of the Titans a fost un succes la box office, însă Sam Worthington a simțit nevoia să își ceară iertare pentru interpretarea sa slabă. „Cred că am dezamăgit câțiva oameni. Cred că puteam să joc mai bine, ca să fiu sincer”, mărturisea actorul.

6. Ryan Reynolds

Ryan Reynolds e convins că filmul Green Lantern a fost una dintre cele mai mari greșeli din cariera sa. A fost prima peliculă cu supereroi în care a jucat, iar rolul aproape că i-a ruinat cariera. În plus, actorul a recunoscut pentru Entertainment Weekly că nici măcar nu a urmărit filmul. „Nu am văzut niciodată versiunea finală și completă a filmului Green Lantern. Asta nu înseamnă că nu l-am văzut pentru că nu mi-a plăcut. Pentru mine Green Lantern este o distracție.”

7. Ben Affleck

Ben Affleck nu e foarte încântat de rolul din Daredevil. Ba mai mult decât atât, a detestat filmul și a folosit asta pentru a se motiva că trebuie să își interpreteze cât mai bine rolul. „Am vrut să obțin rolul din acest film și să o fac cât mai bine. Urăsc Daredevil atât de mult”, povestea actorul.

8. Gwyneth Paltrow

Poate fi greu de crezut că Gwyneth Paltrow a jucat într-un film controversat, însă acest lucru chiar s-a întâmplat, fiind vorba despre pelicula Shallow Hal din 2001. Atât ea, cât și actorul Jack Black și-au cerut scuze pentru rolurile lor din film.

9. Will Smith

Will Smith a jucat alături de fiul său, Jaden, în filmul After Earth, peliculă ce a fost considerată dezamăgitoare. Actorul a recunoscut că i-a fost dificil să facă față eșecului. „Am învățat o lecție valoroasă acum câțiva ani cu filmul After Earth. Acesta a fost cel mai dureros eșec din cariera mea”, declara Will Smith într-un interviu pentru Esquire.

10. Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer s-a arătat dezamăgită de filmul Grease 2 și a susținut că la vremea respectivă nu și-a dat seama de cât de slab era. „Am urât filmul Grease 2 și nu-mi venea să cred cât de prost era. Pe atunci eram tânără și nu știam nimic mai bun”, a declarat actrița.

Foto: PR