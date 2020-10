Virgil Musta avertizează că medicii sunt epuizați: „sunt traume psihice care vor rămâne în mintea medicilor”

Medicul Virgil Musta avertizează că medicii care tratează pacienți Covid-19 sunt epuizați după luni de stres extraordinar și spune că și-a pierdut speranța, într-un interviu acordat jurnalistului Dragoș Boța. Virgil Musta este șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului Victor Babeș din Timișoara și a devenit foarte cunoscut în ultimele luni, mai ales prin declarațiile sale echilibrate și sfaturile rezonabile către populație, pentru a se proteja de noul coronavirus.

Acum, însă, Virgil Musta avertizează că medicii au ajuns deja să ia decizii disperate, care vor lăsa traume adânci asupra psihicului lor. „Nu vă ascund faptul că am o mare problemă cu colegii mei care au un stres extraordinar, ce se vor face când vor veni pacienţi, nu mai sunt locuri. Unde să îi trimită? Se dă telefon peste tot. Aveți loc? Nu! Aveți loc? Nu! Și pacientul stă în Salvare așteptând să primească de undeva oxigen. Și va fi un moment îngrozitor să spui: ne pare rău, nu am găsit nici un loc în Timișoara. Am încercat să găsesc loc în Arad sau în Caraș, pentru că și ei sunt plini. Și, până una alta, mergeți acasă și poate veți fi pe o listă de așteptare în momentul când eliberăm loc.”

Medicul a povestit chiar cazul unei colege pusă într-o astfel de situație, aflată de gardă în spital: „A zis: E de-abia începutul şi nu vreau să mai trăiesc aşa un moment. A adus Salvarea o persoană cu saturaţie de 60. 60 înseamnă Terapie Intensivă imediat. Terapia Intensivă era plină. A început să se dea telefon, nu era nici un loc. Şi, ca să nu moară în Salvare, a fost dusă imediat într-un salon, i s-a pus oxigen, măcar să crească până la un nivel de 75-80. Chiar dacă organismul suferă pe o perioadă scurtă de timp și să vedem dacă se găsește o soluție. Știți care a fost soluția? Ea s-a internat pe la ora zece seara. Soluţia la ora două noaptea, a murit cineva de pe Terapie Intensivă şi au găsit loc. Au scos repede cadavrul şi au pus pacienta la oxigen pe Terapie Intensivă. E îngrozitor. Adică pacienta aceea să se bucure că a avut şansa că a murit cineva.”

Pentru că astfel de situații au fost reclamate nu doar la Timișoara, ci în mai multe spitale din țară care și-au depășit capacitatea de a îngriji pacienți Covid-19, Virgil Musta avertizează, deloc caracteristic, având în vedere atitudinea sa de până acum, că: „Sunt traume psihice care vor rămâne în mintea medicilor! Nici nu vreau să mă gândesc.”. Specialistul a mărturisit și că și-a pierdut speranța că lupta cu virusul va fi câștigată. „Este tot mai dificil, pentru că aveam speranţă. Aveam speranţă că comunitatea noastră ne înţelege şi ne sprijină!

Când pierdem această speranţă este şi foarte greu să luptăm, pentru că nu vedem soluţia. Noi suntem direct acolo cu pacientul. (…) Este foarte greu să hotărăşti, să iei o decizie şi te va măcina această decizie pe viitor. Tu, la un moment poate va trebui să evaluezi dintre doi sau trei pacienţi care are cea mai bună şansă. Şi l-ai evaluat, l-ai preluat şi moare. Şi te gândeşti, dar dacă poate celălalt ar fi avut şansă mai bună?”.

Foto: arhiva ELLE

