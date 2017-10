Trucuri care iti vor accelera metabolismul. Si chiar functioneaza!

Stim ca ai auzit numeroase sfaturi si ai incercat o multime de trucuri care iti vor accelera metabolismul, insa nu toate au avut succes, nu-i asa?

Despre metabolism s-au scris si se vor scrie milioane de articole, de aceea poate ar fi important sa stii si ce este metabolismul. Metabolismul descrie toate procese chimice care au loc constant si neintrerupt in organismul tau si care asigura functionarea normala a corpului nostru, de la respiratie pana la digestie. Corpul uman are nevoie de energie pentru a putea efectua toate procesele metabolice si aceasta se masoara in calorii pe care le consumam.

Aici apare aceasta teribila diferenta intre un metabolism accelerat si unul incet. Daca vrei sa stii care sunt acele trucuri care iti vor accelera metabolismul, citeste mai departe:

Un mic dejun cu alimente care iti vor accelera metabolismul

Exista multe discutii despre importanta unui mic dejun bogat in calorii si despre cat de esential este ca la cina sa consumam alimente slabe si cu indice caloric scazut. Persoanele care au norocul sa aiba un metabolism accelerat pot consuma tot ce doresc, la aproape orice ora. Insa ele sunt cazuri izolate si fericite.

Cei mai multi specialisti sustin ca nu ar trebui sa ne intereseze cat mancam la micul dejun, ci mai degraba ce mancam. Daca vrei sa iti accelerezi metabolismul inca de la micul dejun este recomandat sa consumi alimente bogate in proteine precum carne de pui sau oua.

Consuma ceai verde

Stim ca este greu sa renunti la cafeaua de dimineata, insa poate te vei gandi mai bine la acest aspect daca iti spunem ca una sau doua cani de ceai verde baute dimineata iti vor accelera metabolismul. Sa nu uitam ca ceaiul verde este totusi bogat in antioxidanti, iar excesul de cofeina ajuta la acumularea de kilograme in plus in special in zona abdomenului. Deci, cafea sau ceai?

Mai multe fibre

Incearca sa adaugi in dieta ta mai multe fibre. O dieta bogata in fibre iti va accelera metabolismul. Exista doua tipuri de fibre: solubile, care te vor ajuta sa te simti satula pentru un timp mai indelungat, si fibrele insolubile care ajuta la digestie.

In incercarea de a digera si de a elimina fibrele, corpul nostru consuma mai multe calorii. Alimentele bogate in fibre insolubile sunt cerealele, fasole, conopida si mere, in timp ce fibrele solubile se gasesc in orezul brun, ovaz si anghinare. Lista este insa mult mai lunga.

Micronutrientii sunt foarte importanti

Un metabolism sanatos inseamna un corp sanatos. Bineinteles, exercitiile fizice si o dieta adecvata te pot ajuta insa, daca ai avut o perioada foarte aglomerata, stii ca importanta acestor va trece pe locul doi. De aceea este bine sa apelezi atunci cand simti ca este nevoie la micronutrienti. Anumite vitamine si minerale iti vor accelera metabolismul. Mai multe studii au relevat importanta pe care o au vitamintele C, E si D in accelerarea metabolismului.

Nu uita de sport

Fie ca ne place sau nu, sportul este foarte important atunci cand vine vorba de sanatatea noastra. Mai multe studii au aratat ca este esential sa ne crestem masa musculara pentru a consuma mai multe calorii. Impreuna cu exercitiile cardo, cele pentru intarirea masei musculare iti vor accelera metabolismul cu pana la opt ore dupa terminarea antrenamentului.

Foto: Instagram