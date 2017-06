Tot ce trebuie sa stii despre dieta alcalina

In timp ce pierderea in greutate si sanatatea generala imbunatatita sunt adesea principalele obiective pentru care femeile sunt interesate de dieta alcalina, exista mai multe beneficii pe care acestea la ofera, printre care si restabilirea ph-ului organismului, cresterea nivelului de energie, de colagen, reducerea inflamatiilor, hidratarea pielii uscate.

Desi conceptual s-a consacrat in 2014, dieta alcalina nu este chiar atat de recenta. Radacinile ei se desprind din Ayurveda, in spatele stramosilor hindusi si dieta Hay din anii 1920 (numita dupa medicul William Howard Hay), cunoscuta pentru regula de separare a alimentelor in categorii (glucide si alcaline). Anii ’80 au venit cu o versiune proprie ce incuraja combinarea alimentelor. Metodele moderne ale acestei diete, sustinute de specialisti, ofera o perfectionare a homeopatiei din spatele acestei idei.

Ce implica dieta alcalina?

Pe scurt, dieta alcalina se refera consumul de alimentele intr-un mod care ajuta la optimizarea echilibrului fizic, al pH-ului organismului, prin reducerea cantitatii de alimente ce formează acid (alimente prelucrate, carne rosie, alcool, cafea) si incluzandu-le pe cele ce au formarea alcalina, cum ar fi verdeturile, morcovii, avocado, sfecla rosie si quinoa.

Pentru a te bucura de o stare de sanatate optima, pH-ul sangelui ar trebui sa ramană usor alcalin si, pentru a asigura alcalinitate trebuie sa consumam mai multe alimente alcaline si mai putine alimente acide.

Totul consta in ideea ca dupa digestie, alimentele se transforma intr-o noua substanta pe care oamenii de stiinta o numesc „cenusa”, inainte de a fi absorbita în sange. Unele alimente produc o cenusa alcalina, altele una acida. Desi procesele naturale ale organismului incearca sa mentina nivelul pH-ului sangelui la un nivel alcalin 7,4 (corpurile sanatoase se includ in intervalul de 7,35-7,45), consumul de alimente mai usor digerabile si mai alcaline va ajuta acest proces de echilibrare mult mai usor.