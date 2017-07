Substante cancerigene care se intalnesc in viata de zi cu zi

Problema cu aceste substante cancerigene este ca favorizeaza dezvoltarea cancerului, in special cand ne expunem la un nivel de toxicitate constant. Daca aceasta informatie nu te socheaza cu nimic, vei fi foarte surprinsa sa descoperi ca aceste substante cancerigene se regasesc in viata de zi cu zi si in caminul tau mai mult decat te-ai astepta!

Sigur, este clar ca, daca fumezi, nu faci decat sa sporesti nivelul de toxicitate, dar stiai, de exemplu, ca si anumite tampoane sunt periculoase?

Ca sa iei masuri in cunostiinta de cauza, te ajutam sa depistezi cele mai comune astfel de substante daunatoare, care se regasesc in produse cosmetice (vezi anumite metale sau dihidroxiacetona, fluroul, triclosanul, parabenii, toluenul, etc), in alimente, sub forma grasimilor saturate in exces sau a aditiviilor alimentari sau chiar in proria casa, cum ar fi aluminiul, benzenul sau formadelhida.

Substante cancerigene de evitat:

Formaldehida

Aceasta substanta este extrem de populara, fiind prezenta in majoritatea produselor de igiena sau cosmetice. Daca verifici lista de ingrediente a acestor produse, vei observa ca formaldehida nu este mentionata, particularitatea acestei substante fiind faptul ca ea este produsa ca urmare a unor reactii chimice care au loc intre o serie de alte ingrediente. Formaldehida se gaseste deseori in odorizantele de camera (renunta la odorizantul de masina, de exemplu) si in tigari. Tine-te departe de substante precum: DMDM hidantoina, diazolidinil uree, imidazolidinil uree, quaternium-15, hidroximethilglicinat sau bronopol si derivatele acestui element.

Plumb

Exista controverse legate de continutul de plumb aflat in rujuri si in colorantii utilizati in diverse produse. Asadar, atunci cand iti procuri un produs colorat (cu colorant), incearca sa te orientezi catre optiuni sigure, cu o lista de ingrediente cat mai scurta si cat mai curata.

Benzen

Un alt element popular, care se regaseste de obicei in produsele utilizate la curatenie, precum degresanti, substante adezive sau solventi, este benzenul. De asemenea, acest element este utilizat la producerea fibrelor sintetice, a plasticului, a lubrifiantilor din cauciuc si chiar a unor medicamente. In afara de riscul de a dezvolta celule carcinogene, benzenul afecteaza calitatea sangelui, atacand intai de toate maduva osoasa, lucru care duce la scaderea numarului de celule rosii si la instalarea anemiei. Si da, se regaseste si acesta in tigari!

PVC

Acest tip de plastic este foarte toxic si se regaseste in obiectele din plastic folosite in casa, cum ar fi caserolele sau PET-urile.

Glifosat

Glifosatul este unul dintre cele mai noi elemente introduse pe lista substantelor periculoase, fiind adaugat in anul 2015. Glifosatul este un erbicid utilizat la scara larga in agricultura, regasindu-se in legume, fructe, salate. In plus, daca te numeri printre femeile care utilizeaza tampoane produse din bumbac care nu este de natura organica, afla ca iti expui una dintre cele mai sensibile parti ale corpului la aceasta substanta.

Substantele carcinogene pot fi eliminate si inlocuite cu elemente mai prietenoase cu organismul nostru. E timpul sa iei masuri!

