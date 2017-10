Sfaturi practice, daca tii o dieta si lucrezi la birou

Ridica-te de cate ori ai ocazia sau lucreaza, alternativ, din picioare si din sezut. E foarte important sa nu ramai tintuit opt ore pe scaunul de birou, ci sa faci din ora in ora putina miscare. Desigur, nu trebuie sa iti aduci izoprenul si sa te apuci de pilates in birou, pentru ca vei speria colegii. In schimb, te poti oferi sa mergi pana la magazin pentru altii sau poti alege sa-ti petreci jumatate din pauza de masa plimbandu-te in apropierea cladirii unde lucrezi. Astfel, iti vei creste nivelul energiei, vei accelera metabolismul si iti vei dezmorti muschii si oasele.