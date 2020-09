Deși Melania Trump nu mai dispune de același timp liber acum, când este Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, la fel ca atunci când era model, nu înseamnă că și-a abandonat rutina de frumusețe sau cea de fitness. Iată cum reușește Melania Trump să arate impecabil la fiecare apariție.

Melania a adoptat de multă vreme acest antrenament, din simplul motiv că îl poate face acasă, ceea ce este destul de important având în vedere programul foarte încărcat și plecările dese din țară. Pilates este un antrenament potrivit mai ales pentru prevenirea leziunilor și pentru recuperare, fiind creat cu scopul de a ajuta persoanele în procesul de reabilitare. De-a lungul timpului, pilates-ul a devenit mai mult sau mai puțin omniprezent în viețile pasionaților de wellness, mai ales în rândul celebrităților, precum Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Pippa Middleton și Selena Gomez.

Potrivit E!News, Melania este o împătimită a tenisului. Din moment ce în Casa Albă nu este amenajat un teren de tenis, Prima Doamnă și-a petrecut mult timp la Mar-a-Lago, conacul din Palm Beach, Florida, pe care Președintele Donald Trump l-a transformat într-un club privat, care deține, bineînțeles, cinci terenuri de tenis. Trump National Golf Club în Bedminster, New Jersey, deține alte patru terenuri, unde membrii familiei Trump și-au petrecut multe weekend-uri în timpul verii.

Melaniei îi face plăcere să se plimbe în jurul casei purtând greutăți la glezne. Deși poate părea un efort destul de mic, tocmai activitățile pe care le consideri nesemnificative au un impact considerabil asupra sănătății corpului.

Într-un interviu din 2011 pentru Allure, Melania Trump afirma că cel mai bun sfat pe care mama ei i l-a dat de-a lungul timpului a fost să se relaxeze. „Când ai grijă de tine, poți să ai grijă și de ceilalți. Mai mult decât atât, relaxarea îți ajută mintea, pielea și corpul deopotrivă'.

Relaxing in my bubble bath and watching #Emmys 🛀📺 pic.twitter.com/9o5DMH4jyK

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 23, 2013