Regulile de baza ale femeii care isi doreste copii sanatosi

Conform celor de la www.ro-mamma.com, exista o serie de reguli pe care trebuie sa le respecte orice viitoare mamica si care pot creste sansele de a avea un copil 100% sanatos. Cele mai importante sunt urmatoarele:

Fara tutun si alcool

Este regula de baza. Tutunul si alcoolul pot sa ii faca rau copilului, care va avea un sistem imunitar slab si va suferi de foarte multe probleme medicale. Macar o perioada de un an, inainte de a naste copilul, este bine ca orice mama sa aiba o cura de detoxifiere in acest sens si sa renunte la absolut tot ceea ce este nesanatos.

Cat mai multe informatii despre bebelusi

Perioada in care o femeie este insarcinata este foarte importanta, insa perioada ce urmeaza este si mai importanta. Este bine sa se citeasca o multime de informatii despre starea de sanatate copii si bebelusi si sa se insuseasca o parte din aceste informatii. Astfel, orice mama incepatoare va sti ce reactie sa aiba atunci cand cel mic va avea o problema.

Odihna, foarte importanta si ea

De asemenea, viitoarea mamica trebuie sa doarma. Lipsa somnului poate sa afecteze foarte mult fertilitatea si poate sa duca la probleme cu somnul ulterior. De asemenea, lipsa somnului la viitoarea mamica inseamna riscuri mai mari pentru bebelus.

Suplimentele si vitaminele sunt si ele importante

Traim intr-o epoca in care medicina este dezvoltata si se dovedeste foarte eficienta. Chiar daca mamele nu luau in trecut vitamine si acid folic, acest lucru nu inseamna ca mamele de astazi nu se pot bucura de aceste suplimente. 400 de micrograme de acid folic pe zi, luate chiar inainte de conceptie si in primul trimestru de sarcina, precum si vitamine, cum ar fi A, B, C, D si E, pot sa sporeasca sansele unui copil sanatos.

De asemenea, orice viitoare mamica trebuie sa se vaccineze antitetanos, impotriva hepatitei si impotriva rubeolei.

Dantura cat mai sanatoasa inainte de sarcina

In cele noua luni in care o femeie este insarcinata, interventiile dentare sunt putin probabile deoarece nu se pot folosi anestezii locale. Tocmai de aceea, orice femeie care isi doreste un copil trebuie sa mearga la dentist inainte de a-l concepe. In felul acesta, cele noua luni nu vor genera probleme legate de sanatatea dentara a mamei si nu vor aduce niciun risc pentru copil.

Alimentatia sanatoasa

Nu in ultimul rand, orice viitoare mamica trebuie sa manance 100% sanatos. Este dificil, insa este necesar. Alimentatia precara poate sa fie extrem de daunatoare pentru cel mic. Inainte de a planui conceperea unui bebelus, ambii parinti este bine sa aiba grija la ceea ce mananca, sa renunte la alcool, tigari, sucuri acidulate, mult zahar si fastfood.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK