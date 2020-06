Raed Arafat despre prelungirea stării de alertă: „Nu putem renunța la măşti”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat ca încă nu putem vorbi de o relaxare completă a măsurilor de prevenție împotriva noului coronavirus. Acesta a vorbit ieri seară în cadrul unui interviu acordat la TVR despre cum vor arăta lucrurile după data de 15 iunie.

În primul rând, șeful DSU amintește românilor că virusul este încă prezent și că încă sunt raportate noi cazuri de infectare în fiecare zi. „Dacă spune cineva că am trecut cu totul şi că totul este OK, acel cineva nu este informat. La acest moment, încă situaţia este sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK şi nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare”, a declarat Arafat.

Acesta a afirmat că focarele încă există în mai multe judeţe, și că sunt răspândite atât în azilele de bătrâni, în zonele industriale, cât și în cadrul spitalelor.

„Deci există încă şi numărul cazurilor totuşi nu s-a stabilizat, pentru că în loc să avem o scădere continuă, aţi văzut că am avut şi creşteri, şi creşteri semnificative”. Arafat precizează și că în ultimele zile 2% din testele făcute au avut rezultate pozitive, iar apoi aceste valori au crescut la 3%, culminând cu ziua de luni cand au ajuns la 4%, transmite News.ro.

În ceea ce privește măsurile care vor fi implementate dupa 15 iunie, Arafat este de parere că o mare parte dintre reguli existente deja în starea de alertă trebuie sa fie prelunginte.

„Dacă situaţia nu este stabilă, unele măsuri trebuie să se prelungească. Nu putem renunţa la măşti, nu putem renunţa la anumite măsuri încă de restricţie care vor trebui să fie în continuare aplicate. Locurile unde vin foarte mulţi în zone închise, asta nu trebuie să fie permis, cum o să facem acest lucru? Dacă sunt soluţii, e foarte bine, dar care sunt soluţiile?”, a afirmat şeful DSU.

Întrebat dacă este de acord cu prelungirea stării de alertă, Arafat a declarat: „Poate că este o soluţie normală în situaţia în care nu am încheiat încă problema acestei epidemii şi acestui virus. Deci este clar că luarea unei măsuri de prelungire şi discuţia între lumea politică, trebuie să se discute, eu sunt convins că în final se va ajunge, când se pun cărţile de masă, se pun datele pe masă, va înţelege toată lumea că lucrurile încă nu s-au terminat. Eu nu cred că încă am terminat”.

Arafat subliniază că nu putem vorbi despre o reîntoarcere la normal și că este necesar sa respectăm în continuare anumite măsuri, pentru a ține în frâu pandemia de coronavirus.

„Dacă lăsăm totul şi spunem că totul se întoarce la normalitatea de înaintea virusului, eu cred că aici comitem o greşeală majoră şi care s-ar putea să o plătim foarte serios”, a concluzionat Raed Arafat.

Citește și:

Doctorul Alexandru Rafila dă câteva sfaturi cu privire la cum ar trebui să se desfășoare cursurile școlare începând cu septembrie

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro