Raed Arafat a explicat de ce este nevoie de interzicerea circulației pe timp de noapte

România a intrat pentru următoarele 30 de zile într-o formă de carantină de noapte, la care se adaugă noi restricții care să limiteze răspândirea noului coronavirus, arată un document oficial emis de CNSU după o ședință de Guvern la care a participat și președintele României, Klaus Iohannis.

Conform documentului emis de Consiliul Național pentru Situații de Urgență, de azi intră în vigoare noi măsuri de restricție, printre care obligativitatea purtării măștii de protecție în toată țara, magazinele vor avea program mai scurt – până la ora 21.00, vor fi închise piețele, târgurile, bâlciurile, piețele mixte și volante și talciocurile în spații închise, și carantină de noapte (interdicția circulației persoanelor în afara locuinței între orele 23.00 – 5.00).

Fac excepție de la regula carantinei de noapte cei care se deplasează în interes profesional, cei care au nevoie de asistență medicală care nu poate fi amânată și cei care cumpără medicamente. Deplasarea în timpul nopții se va face cu o declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință de la angajator.

Invitat într-o emisiune la Antena 3, Raed Arafat a explicat de ce a fost luată măsura interdicției deplasărilor pe timp de noapte. „Logica ei este țintită către un grup de persoane care hai să zicem că nu întotdeauna au respectat regulile, o parte, să zicem, fără să generalizăm. Și acesta este grupul de tineri care, în cursul nopții, mai ales în weekenduri, au mers totuși la petreceri, chiar și în apartamente, în parcuri, pe stradă, în grupuri mari, mai ales, cum am zis, în perioada weekend-ului.

Sunt țări care au observat acest lucru și vedeți că nu suntem singurii care am luat această măsură. Franța are această măsură, mult mai devreme, la ora 21.00 până la ora 6.00. Pentru că noaptea au loc aceste activități, care de regulă se fac fără mască. În Spania, chiar dacă sunt închise cluburile acolo au observat acest fenomen că tinerii iau berea și merg în vizită. Și nu doar într-un apartament, ci de la unul la altul. Și atunci una dintre măsurile care considerăm că are un impact economic minor, dar în același timp are un impact de prevenire mare este aceasta”, a spus Raed Arafat.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro