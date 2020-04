Președinta Taiwan-ului dezvăluie cum a gestionat țara ei atât de bine criza coronavirus

Președinta Taiwan-ului, Tsai Ing-Wen, este una dintre figurile feminine care apare în acea serie de meme virale de pe internet cu liderii care au reușit să răspundă exemplar crizei cauzate de coronavirus. Sigur le-ai văzut și le-ai recunoscut acolo pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, sau Jacinda Ardern, prim ministra din Noua Zeelandă, ale căror răspunsuri diferite la epidemie s-au dovedit, fiecare în felul propriu, eficiente.

Însă puține țări se pot lăuda cu eficiența pe care a dovedit-o Taiwan-ul, aflat atât de aproape de primul focar al lumii, încă din primele zile ale epidemiei. Iar acum președinta Taiwan-ului, Tsai Ing-Wen, a scris pentru publicația Time un eseu în care arată cum a fost gestionată criza acolo – un cumul de măsuri dure, pe alocuri poate greu de suportat de democrațiile occidentale care nu au cum să privească cu ochi buni tehnologiile de supraveghere, dar din care orice stat poate să învețe câte ceva.

Conform wordometers.info, Taiwan înregistrează la această dată 426 de cazuri de infectare, 6 decese și 236 de vindecări.

„Taiwan este o insulă de reziliență”, și-a început președinta Taiwan-ului eseul. „Secole de greutăți au determinat societatea noastră să facă față, să se adapteze și să supraviețuiască în circumstanțe chinuitoare. Am găsit moduri să perseverăm prin vremuri dificile împreună, ca o națiune, iar pandemia Covid-19 nu este diferită. În ciuda naturii foarte infecțioase a virusului și a apropierii noastre de sursa lui, am prevenit un focar major.”

Tsai Ing-Wen, președinta Taiwan-ului, a vorbit despre cum acest succes nu este o coincidență, ci mai degrabă rezultatul efortului susținut al personalului medical, al guvernului, al sectorului privat și al societății în ansamblul ei. De asemenea, ea a ținut să amintească că poporul a avut de învățat „lecții dureroase” în timpul epidemiei de SARS din 2003.

„În decembrie, când au început să apară în China indicii despre o nouă boală respiratorie contagioasă, am început să monitorizăm oamenii care veneau din Wuhan. În ianuarie, am creat Central Epidemic Command Centre pentru a gestiona măsurile de prevenire. Am introdus restricții de circulație și am stabilit protocoale de carantină pentru călătorii aflați la risc.”

Președinta Taiwan-ului continuă: „De la descoperirea primei persoane infectate în Taiwan, pe 21 ianuarie, am făcut o anchetă epidemiologică riguroasă pentru a descoperi unde a circulat și ce contacți a avut fiecare pacient, ajutând la izolarea și la ținerea sub control a contagiunii înainte de a exista un focar în comunitate. Pe lângă eforturile neobosite al personalului medical, coordonate de ministrul Sănătății Chen Shih-chung, cetățenii noștri informați și-au făcut partea lor. Afaceri private, francize și comunități de locatari au inițiat măsuri de monitorizare a temperaturii corporale și dezinfectare, care au suplimentat eforturile guvernului în spațiile publice.”

Tsai Ing-Wen a menționat și măsurile pentru a preveni cumpărăturile în masă – președinta Taiwan-ului vorbind despre monitorizarea piețelor și despre felul în care statul a preluat producția și distribuția de măști de protecție. Ministerul Economiei a coordonat producția suplimentară de măști, și s-a creat un sistem raționalizat de distribuție a acestora, astfel încât măștile sunt și azi disponibile și pentru spitale, și pentru public, dar și accesibile ca preț.

„Taiwan are unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume”, a mai scris președinta Taiwan-ului, „capacități mari de cercetare și informații transparente pe care le împărtășim atât cu publicul, cât și cu organizațiile internaționale. Într-adevăr, Taiwan a gestionat criza coronavirusului între granițele țării. Dar la nivel global, Covid-19 este un dezastru umanitar care cere eforturile unite ale tuturor țărilor. Deși Taiwan a fost exclusă în mod nedrept din Organizația Mondială a Sănătății și din ONU, suntem în continuare dornici și capabili să ne utilizăm forțele în sectoarele de manufacturare, medicină și tehnologie împreună cu restul lumii.”

„Trebuie să ne lăsăm în urmă diferențele și să muncim împreună în beneficiul umanității. Lupta împotriva Covid-19 cere efortul colectiv al tuturor oamenilor din lume”, a mai spus președinta Taiwan-ului.

„Taiwan-ul nu e străin de greutăți, și rezistența noastră vine din disponibilitatea noastră de a ne uni pentru a trece peste cele mai grele obstacole. Asta, mai presus de orice, sper că poate împărtăți Taiwan-ul cu lumea: capacitatea oamenilor de a depăși obstacole împreună nu are limite. Taiwan poate ajuta.”

