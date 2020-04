Poate nicotina să ne ferească de noul coronavirus?

Nicotina este luată în considerare astăzi când vine vorba despre substanțele care i-ar face pe unii oameni să contracteze mai dificil noul coronavirus, Sars-CoV2. Cum de s-a ajuns ca substanța din tutun, responsabilă pentru adicția pe care o dă acesta, și deci și pentru numeroase afecțiuni pulmonare (și nu numai), să fie privită ca un remediu?

Totul a pornit de la studiul „A nicotinic hypothesis for Covid-19 with preventive and therapeutic implications”, semnat de Jean-Pierre Changeux, Zahir Amoura1, Makoto Miyara1 (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), și Felix Rey (Pasteur Institute), care arată că nicotina (deși e posibil să fie vorba și de o altă substanță din produsele din tutun) să îi facă pe fumători mai rezistenți la contractarea noului coronavirus.

Acest lucru s-a întâmplat după ce echipa de la spitalul Pitié-Salpêtrière a făcut un sondaj printre 480 pacienți testați pozitiv cu Sars-CoV2. 350 dintre aceștia erau spitalizați, în vreme, dintre cei tratați de acasă, cu o vârstă medie de 44 de ani, 5.3% erau fumători. Dintre cei internați în spital, a căror vârstă medie era de 65 de ani, doar 4.4% erau fumători. Astfel, cercetătorii au ajuns la concluzia că procentul fumătorilor cu coronavirus este mult mai mic decât cel al fumătorilor din țară (dintre 11.000 de pacienți internați în spitalele din Paris cu Covid-19, 8,5% erau fumători, în vreme ce procentul fumătorilor din Franța este estimat la 25.4% din populație).

La o concluzie similară ajunsese și un studiu din China, publicat la finele lui martie de New England Journal of Medicine, și citat de The Guardian. Conform acestui studiu, numai 12.6% din 1000 de persoane infectate cu coronavirus erau fumătoare, în vreme ce procentul fumătorilor din China este de 28% din populație.

Aceasta este, momentan, doar o observație și o ipoteză de lucru, de aceea cercetătorii avertizează că nicotina creează dependență puternică și nu sfătuiesc oamenii să se apuce de fumat, dat fiind că acest obicei afectează milioane de oameni și scurtează viețile a aproape jumătate dintre ei. Și chiar și în cazul Covid-19, s-a constatat deja că fumătorii care contractează virusul dezvoltă de cele mai multe ori simptome mult mai severe decât restul populației, date fiind efectele pe care fumatul pe termen lung le-a avut deja asupra sistemului lor respirator.

Însă, pentru că ipoteza ca nicotina să fie într-un fel benefică în contextul epidemiei de coronavirus este luată în considerare în continuare, cercetătorii din Franța plănuiesc să utilizeze plasturii cu nicotină pentru un studiu realizat pe pacienți cu coronavirus și personal medical. Acest plan așteaptă, în acest moment, aprobarea autorităților pentru ca studiul să poată demara.

Nicotina, a arătat neurobiologul francez Jean-Pierre Changeux, citat de The Guardian, ar putea să aibă un rol în a împiedica virusul să intre în celulele organismului, și astfel să se multiplice. Și, de asemenea, tot nicotina ar putea fi un factor care să încetinească răspunsul imunitar exagerat în cazul contractării virusului, răspuns imunitar tradus printr-o inflamație greu de gestionat, una dintre cauzele deceselor cauzate de Covid-19.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro