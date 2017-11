Pentru prima oara in istorie, oamenii de stiinta au editat codul genetic uman

Conform unui articol publicat de Associated Press, luni in California a fost incercata pentru prima oara in istorie modificarea codului genetic la o persoaana umana. Pacientul, Brian Madeux, a fost injectat cu un billion de capii a unei gene corectoare si o unealta genetic pentru modificarea AND-ului. Primele rezultate vor fi asteptate peste o luna, insa echia de cercetatori va avea certitudinea ca experimental a functionat doar peste trei luni. Subiectul cercetarii are 44 de ani si sufera de sindromul Hunter, o boala genetic rara, care se mosteneste genetic si e cauzata de lipsa sau de impotent unei gene de a descompune molecule complexe. Aceste molecule se aduna apoi in organism si duc la daune permanente.

„Sunt coplesit de aceasta sansa si sunt dispus sa-mi asum riscurile aferente. Sper ca ma va ajuta atat pe mine cat si pe alti oameni”, a declarat Madeux pentru Associated Press. Daca procedura va avea succes, descoperirea ar putea avea un impact important in terapiile genetice. Iar promisiunea pe care o ofera editarea genetica nu poate fi ignorata, ar putea schimba complet sistemul medical. Din pacate, daca nu functioneaza asa cum spera oamenii de stiinta, procesul nu va putea fi reversat. Odata alterat, codul genetic nu mai poate reveni la forma ulterioara.

Inainte de terapie, procedura a fost testata pe animale, iar rezultatele i-au facut pe cercetatori sa fie optimisti, insa totusi trebuie sa fie precauti. Este o tehnologie nou-nouta care ar putea acea onsecinte pentru care nu suntem pregatiti. Unealta de editare genetica se numeste Zinc Finger Nucleases si funtioneaza prin inserarea unei noi gene si doua proteine din aceasta substanta intr-un virus inofensiv. Acesta calatoreste spre ficat si patrunde la nivel celular. Celulele incep sa copieze proteinele, alterand ADN-ului in timpul procesului. Pacientul are nevoie doar de un singur procent din celulele ficatului s fie corectate pentru a se insanatosi.

