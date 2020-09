(P) Telemedicina – sau cum poți rezolva o problemă medicală online

De câteva luni încoace, viețile noastre s-au schimbat semnificativ. Aproape nimic din ce cunoșteam până acum nu mai e la fel. De la interacțiunile umane, la modul în care ne petrecem vacanțele și facem cumpărăturile până la consultațiile medicale. Deși mediul online era o componentă majoră și necesară a existenței noastre de ani buni, acum, mai mult ca niciodată, a devenit indispensabil. Când vizitele s-au transformat în conferințe pe ZOOM, când coșul de la supermarket a fost înlocuit cu unul virtual sau când orele petrecute în cabinetul medicului au fost înlocuite de o aplicație. Cu siguranță, începutul nu a fost ușor pentru niciunul dintre noi, însă, ușor a devenit noua realitate. Iar această nouă realitate ne-a arătat că poate avea și părți bune. Am învățat să simplificăm lucrurile, să apreciem mai mult momentele petrecute alături de cei dragi și să acordăm o altă valoare timpului.

Pentru mine asta s-a tradus prin încercarea de a căuta variante alternative, moderne, care să mă ajute să îmi ușurez activitățile de zi cu zi. Iar una dintre ele a fost înlocuirea consultațiilor medicale clasice, cu cele virtuale. Probabil că acum ți-am ridicat câteva semne de intrbare, așa-i? Cum ai putea să beneficiezi de aceleași servcii fără să te afli în cabinetul medicului? Personal, trebuie să recunosc că m-am întrebat același lucru, și că am dat dovadă de o doză de scepticism. Însă, toate dubiile mi-au fost spulberate după prima consultație.

Rețeaua de sănătate Regina Maria a dezvoltat o platformă virtuală prin care te poți bucura de consultații medicale de oriunde te-ai afla, fie că ești în țară sau în străinătate. În plus, poți beneficia de servicii indiferent dacă ai sau nu un abonament. Un alt aspect pozitiv este că rămâi conectat și că poți verifica de oriunde și oricând istoricul tău medical, consultațiile, rezultatele analizelor sau recomandările și indicațiile de tratament oferite de către medic.

Aplicația a fost dezvoltată în doar zece zile, însă un număr impresionant de oameni au decis să apeleze la această alternativă modernă de consultații. Peste 93.000 de programări au fost înregistrate din momentul lansării. Iar asta s-a datorat celor 40 de specializări și celor 400 de medici disponibili în prezent.

Primul pas pe care a trebuit să îl fac a constat în descărcarea aplicației Regina Maria. O poți face în mod gratuit și este disponibilă atât pentru IOS, cât și pentru Android. De aici, lucrurile au fost extrem de intuitive. Deși nu beneficiez de un abonament, tot ce a trebuit să fac a fost să mă loghez cu o adresă de e-mail și să aleg o parolă. Apoi, odată logată, am accesat opțiunea Clinica Virtuală, alegând varianta Programare Online. Am ales specializarea și data, iar apoi mai multe opțiuni mi-au fost sugerate. Atât în ceea ce privește medicii, cât și orele disponibile. După ce am finalizat programarea, am primit un e-mail cu o invitație de întâlnire pe aplicația Microsoft Teams (o poți descărca gratuit pe Desktop sau pe telefon înainte de consultație).

Pentru mai multe detalii legate de pași pe care trebuie să îi urmezi, poți consulta link-ul de mai jos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwf_7xIvn1sw3eCFNGSZs4PsmSoauoj58

Înaintea consultului am accesat link-ul primit și în câteva secunde am intrat într-o conferință online cu medicul meu. Cum motivul pentru care am solicitat consultația era o iritație a pielii, nu numai că am putut să îi detaliez medicului când a apărut, ce senzații îmi provoacă, dar și să îi arăt zona cu probleme.

Deși la început eram puțin sceptică în legătură cu modul în care va decurge consultul, la final mi-am dat seama că nu a fost cu nimic diferit față de unul clasic. Doar că l-am putut face din intimitatea casei mele, fără să mai pierd timpul în trafic sau în sala de așteptare.

Cu ajutorul telemedicinei, sistemul medical se schimbă, oferindu-ne soluții rapide, facile și de înaltă calitate, de care ne putem bucura indiferent dacă ne aflăm în România sau în afara țării. Totul se află la doar un click distanță. De la consultații până la tratamentele prescrise de către medici. În plus, poți asocia contul copiilor la contul tău de pacient, nu trebuie să ai un dosar medical fizic în permanență cu tine, fiindcă toate informațiile din istoricul medical se află în contul de pacient, tocmai pentru a beneficia de o monitorizare eficientă, pe termen lung.

Într-o perioadă extrem de agitată și plină de provocări, platforma online este o inovație, creată special pentru a ne ușura și simplifica viața. Viitorul medicinei se modelează chiar sub ochii noștri, tot ce trebuie să facem este să profităm de oportunitățile pe care tehnologia ni le oferă. Atât pentru noi, cât și pentru cei apropiați nouă.