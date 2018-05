(P) FOREO ISSA 2 – Noua generație revoluționară de periuțe de dinți

ISSA 2 este disponibila in varianta hibrida (silicon/nylon) si in formula exclusiva “Sensitive” Set, ce include un capat de periaj hybrid si unul realizat in intregime din silicon, pentru gingiile extrem de sensibile.

Creata pentru utilizare manuala, ISSA 2 nu vibreaza precum modelele electrice conventionale, ci incorporeaza tehnologia T-Sonic, cu 11,000 de pulsatii pe minut ce curata delicat dintii si maseaza gingiile.

ISSA 2 ofera o experienta superioara de utilizare pentru dinti mai albi, zambet mai stralucitor si este recomandata mai ales persoanelor cu gingii sensibile sau care sufera de eroziunea smaltului dintilor. Disponibile acum pe www.foreo.com, www.emag.ro si in magazinele Douglas la preturi incepand 799 lei.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK