(P) 5 sfaturi pentru a evita depresia in timpul sarcinii

O greseala frecventa pe care o fac deseori femeile insarcinate este sa se concentreze doar asupra inconvenientelor si durerilor care apar, facand astfel lor depresiei; in schimb, sarcina ar trebuie sa fie un moment in care sa te preocupi de starea ta de sanatate, in care sa te reinventezi, sa iti identifici motivatiile si mai ales sa te distrezi.

Iata care sunt cele 5 sfaturi care sa te ajute sa iti pastrezi o atitudine pozitiva atunci cand astepti un copil:

1.Bucura-te de avantajele pe care ti le ofera acest statut. Oamenii nu vor fi nicicand mai dispusi sa te ajute decat atunci cand esti insarcinata, asa ca fii receptiva la bunavointa lor. Accepta gestul prin care iti ofera locul in autobuz si spune “da” favorului de a nu astepta la coada interminabila de la casa de marcat din supermarket!

2. Motiveaza-te pentru a trai mai sanatos. Perioada in care esti insarcinata este un moment bun pentru a te mobiliza sa adopti un stil de viata mai sanatos, cu tot ce implica acest lucru. Acum, trebuie sa te asiguri ca te hranesti sanatos, ca dormi suficient si ca ai grija de tine in general, nu doar pentru a tine depresia deoparte, dar si pentru binele celui mic. Una dintre marile probleme cu care se confrunta femeile insarcinate consta in deficitul de vitamina B12, asa ca asigura-te ca iti iei aportul necesar.

3. Mergi la cumparaturi. Atunci cand esti insarcinata, ai un motiv in plus sa mergi la shopping! Poate iti doresti sa iti cumperi haine noi deoarece cele pe care le ai deja nu ti se mai potrivesc, sau poate ai nevoie de accesorii caracteristice sarcinii, cum ar fi un sutien de alaptare. Nu-l neglija nici pe cel mic care urmeaza sa vina, asa ca alege pentru el hainute si jocuri educative, adecvate bebelusilor.

4. Cauta informatii despre perioada prin care treci. O data ce aflii cat mai multe despre perioada sarcinii, mai ales daca este prima data cand treci prin aceasta experienta, iti va fi mult mai usor sa lupti cu depresia ce se poate instala in cazul femeilor gravide. Mergi la cursuri de parenting, citesti carti de profil, urmareste site-uri de nisa si acumuleaza toate informatiile de care ai nevoie pentru a face fata mai usor schimbarilor caracteristice sarcinii.

5. Leaga noi prietenii. Gravidia este perioada oportuna pentru a lega noi prietenii, mai ales ca ai destul timp liber. Cu ajutorul retelelor de socializare poti gasi comunitati de mamici cu care te poti imprieteni, impartasindu-va sfaturi si pareri despre sarcina.

Foto: pixabay.com