(P) 5 lucruri pe care le poti face zilnic pentru o sanatate de fier

Afla, in continuare, ce poti sa faci, in fiecare zi, ca sa ai grija mai bine de sanatatea ta.

Spala-te pe dinti

Nu neglija spalatul pe dinti. Periaza-ti dinti de doua ori pe zi, dimineata si seara, pentru 3-4 minute, de fiecare data. Ai grija sa-ti cureti dintii pe toate partile, cat mai bine, daca vrei sa-ti pastrezi dintii sanatosi si albi. In caz contrar, vei fi nevoit sa mergi foarte des la stomatolog, pentru diverse tratamente, inclusiv o albire profesionala a dintilor.

Fa miscare

Fa cat mai multa miscare, indiferent daca alegi sa tragi de fiare intr-o sala de forta sau, pur si simplu, sa mergi pe jos. In cazul in care locuiesti aproape de serviciu, renunta sa mai folosesti masina personala sau transportul in comun ca sa ajungi la birou si alege sa mergi pe jos.

Nu sari peste micul dejun

Micul dejun chiar este cea mai importanta masa a zilei, deoarece te ajuta sa ai suficient de multa energie ca sa treci cu bine peste toate obstacolele care apar in timpul zilei. Este esential insa ca micul dejun sa fie bogat in alimente sanatoase. Un mic dejun perfect pentru sanatatea ta ar trebui sa includa, printre altele, oua, fructe, legume si iaurt. Daca nu-ti place sa mananci fructe si legume crude, cel mai bine ar fi sa le consumi sub forma de sucuri naturale sau smoothie-uri.

Consuma superalimente

Incearca sa introduci superalimentele in dieta ta zilnica. Superalimentele sunt niste alimente cu proprietati nutritive exceptionale, cu o multime de beneficii pentru organismul uman. Printre cele mai cunoscute superalimente pe care ar fi bine sa le consumi in fiecare zi se numara mierea de Manuka (considerata cel mai puternic antibiotic natural), spirulina (o alga verde-albastra care sustine imunitatea) si semintele de chia (reprezinta o sursa naturala de energie).

Corecteaza-ti postura

Acorda foarte mare atentie posturii tale, pentru ca, altfel, poti ajunge sa ai niste dureri de spate groaznice. Daca esti nevoit sa petreci foarte mult timp asezat pe scaun, indicat ar fi sa iei zece minute pauza dupa fiecare ora. Foloseste minutele respective ca sa iti relaxezi mainile, picioarele, gatul si spatele.