Obiceiuri de care trebuie sa uiti pentru a ajunge la silueta dorita

In timp ce multe dintre aceste obiceiuri nu sunt mare lucru, unele iti pot sabota eforturile de a pierde din greutate. Daca esti o persoana care are cateva obiceiuri nesanatoare, atunci un simplu plan de alimentatie nu va fi suficient pentru a avea efecte vizibile. Slabitul este precum o orchestra; fiecare element trebuie sa fie la locul potrivit la momentul potrivit pentru ca totul sa functioneze cum trebuie.

Daca vrei sa scapi de cateva kilograme, insa nu vrei sa-ti schimbi fundamental viata, uita-te cu atentie la aceste obiceiuri proaste – ar putea sa te afecteze mai mult decat crezi.

1. Nu iti poti incheia ziua fara un pahar de vin

A fost demonstrat ca putin vin in fiecare zi are beneficii pentru sanatate, insa oamenii tind sa aiba mai mult decat este nevoie cand sunt acasa – un pahar de vin are, in principiu, 150ml, prin urmare o sticla de 750ml ar trebui sa iti ajunga pentru aproximativ 5 zile. Vinul are calorii, din nefericire, care se acumuleaza. Mai mult decat atat, poate sa-ti creasca si apetitul, facandu-te sa iei gustari pe care nu le-ai fi luat altfel. Cat de mult si cat de des bei poate avea un impact considerabil de-a lungul timpului.

2. Tinzi sa sari peste mese

Intelegem: cateodata lucurile pot fi foarte complicate la munca si uiti sa mananci. Insa asta iti poate da foarte tare peste cap incercarile de a slabi, in mare parte pentru ca ti-e mult mai foame in jurul cinei si ajungi sa mananci mai mult decat ar trebui.

3. Frisca/laptele si zaharul

Frisca/laptele si zaharul dau cafelei un gust extraordinar, insa este usor sa exageram la capitolul acesta. Daca eliminarea lor completa este ceva de neconceput, incearca sa pui cantitati din ce in ce mai mici si vezi unde ajungi. Oamenii tind sa-si piarda senzatia de nevoie de zahar de-a lungul timpului, asa ca va lua putin timp ca papilele tale gustative sa se adapteze.

4. Trebuie sa ai mereu desert

Este atat, atat de usor sa dezvolti aceasta obisnuinta, insa toate acele deserturi se acumuleaza foarte usor – si poti sa te simti foarte nesatisfacuta cand ceva dulce nu mai este o optiune. Asta poate insemna, insa, doar ca ai nevoie de ceva care sa semnaleze sfarsitul mesei, schimband gustul ramas in gura. Incearca, in schimb, sa mesteci o guma sau sa iei un drops de menta.

5. Nu stii ce portii ti se potrivesc

Si nu esti singura. Foarte multi oameni subestimeaza portiile de mancare. Asta se intampla in special cu orez, paste si carne – este foarte usor sa crezi ca ai in farfurie o singura portie, cand in realitate ai de fapt trei. Si daca in mod regulat mananci mai mult decat ai nevoie, este foarte usor sa continui cu aceasta obisnuinta odata ce corpul tau s-a adaptat portiilor pe care i le servesti. In cazul asta, Google iti poate fi cel mai bun prieten spre a gasi toate raspunsurile.

6. Folosesti mancarea ca forma de a scapa de stres

Este foarte usor sa te obisnuiesti sa rontai mereu ceva sarat de fiecare data cand esti obosita, insa tratandu-ti mereu stresul in acest mod o sa te faca sa iei, nu pierzi, in greutate. Daca iti place aceasta senzatie de rontaiala pe care o ai de la covrigei, incearca morcovii pentru ceva asemanator.

7. Nu dormi destul

Sigur, poate fi destul de greu sa te bagi in pat la aceeasi ora, in fiecare zi, insa daca stai treaza pana tarziu in mod regulat, asta o sa-ti afecteze abilitatile de a pierde din kilograme. Studiile au aratat ca putinele ore de somn pot da peste cap hormonii care au impact asupra apetitului. In plus, oboseala te poate face sa simti ca ai nevoie sa mananci mai mult.

8. Mananci tarziu noaptea

In general, oamenii nu sunt foarte infometati in toiul noptii, insa doar devine o obisnuita sa mananci la ore nepotrivite, ceea ce poate duce la kilograme in plus de-a lungul timpului. Organismul nu arde acele calorii la fel de eficient in timpul noptii precum o faca ziua, asa ca acest obicei chiar poate lucra impotriva ta – iar fara el se face o mare diferenta.

