Nou studiu CDC: coronavirusul poate ajunge la 4 metri de sursa de infectare

Noul tip de coronavirus, SARS-CoV-2, poate călători în aer până la 4 metri distanță de sursa de infectare, avertizează un nou studiu, publicat vineri în Emerging Infectious Diseases, un jurnal al Center for Disease Control and Prevention.

Studiul se bazează pe o cercetare a mostrelor de aer provenind din spitalele care îngrijesc pacienți afectați de Covid-19, boala cauzată de noul tip de coronavirus. Conform acesteia, coronavirusul poate călători în aer pe o distanță de aproape 4 metri de la sursa de infectare.

Cercetătorii care s-au ocupat de studiu, provenind de la Academy of Military Medical Sciences din Beijing, au testat suprafețele din unitățile de Anestezie și Terapie Intensivă și din camera de gardă a unui spital care tratează pacienți infectați cu coronavirus dintr-un spital din Wuhan, orașul din China din care a pornit epidemia. Testul privind distanța între sursa de infectare și locurile în care poate ajunge coronavirusul prin intermediul picăturilor de salivă din aerul expirat, prin strănut sau tuse, a fost efectuat între 19 februarie și 2 martie.

Același studiu arată și că cea mai mare concentrație a virusului se găsește pe podele, pe clanțele de la uși, pe barierele de protecție ale paturilor din spitale, pe coșurile pentru deșeuri și, în mai puține cuvinte, pe toate zonele care sunt atinse de mai mulți oameni.

Mai mult, au arătat membrii echipei care a realizat studiul, jumătate dintre tălpile pantofilor personalului medical au fost testate și confirmate ca transportând virusul, acționând ca o adevărată sursă de infectare.

Așadar, avertizează cercetătorii, picături cu o concentrație mică de virus pot rămâne suspendate în aer sub formă de aerosoli la o distanță de până la 4 metri de sursa de infectare (persoana infectată), ceea ce semnifică, de fapt, o distanță dublă față de recomandarea oficială de a păstra întotdeauna o marjă de 2 metri față de alți oameni. Momentan nu este clar dacă virusul se poate transmite și prin aerosoli, dar cert este că, pentru a aplana acest risc, CDC a recomandat încă de săptămâna trecută să ne acoperim nasul și gura în public cu măști, fie ele și improvizate acasă – asta în condițiile în care personalul medical încă nu are echipamentul de care are nevoie. Aceeași recomandare a fost făcută și de autoritățile din România.

Autorii studiului 'Aerosol and Surface Distribution of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Hospital Wards, Wuhan, China, 2020' arată, totuși, că contaminarea este cu mult mai mare în unitățile de terapie intensivă decât în alte spații, inclusiv decât în alte unități ale spitalelor.

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro