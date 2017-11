Monday Motivation cu Sorina Fredholm: Zaharul este dependenta

Zaharul rafinat este insa foarte diferit. Extras din trestia de zahar sau sfecla, acesta nu mai contine nutrienti si, prin urmare, organismul trebuie sa isi epuizeze propriul depozit de minerale si enzime pentru a absorbi in mod adecvat sucroza. In loc sa ofere organismului o hrana, el creeaza o disfunctie – intra rapid in sange si provoaca un dezechilibru, in primul rand creste excitabilitatea, tensiunea nervoasa si hiperactivitatea – imediat apoi provocand oboseala, depresie si epuizare.

Zaharul este o substanta care creeaza dependenta, din doua motive:

1. Consumul lui, chiar si in cantitati mici, creeaza o dorinta pentru mai mult.

2. Renuntarea la el provoaca simptome de sevraj: dureri de cap, schimbari de dispozitie, pofte si oboseala.

Dupa cum am menționat in articolul de saptamana trecuta, in opinia mea, renuntatea la zaharul rafinat poate avea un impact enorm asupra sanatatii tale. Si exista foarte multe motive pentru care ar trebui sa il eviti: in primul rand te ingrasa, impiedica reglarea apetitului, hraneste celulele canceroase si creste rezistenta la insulina, provocand diabet.

Eliminarea zaharului rafinat este poate cea mai simpla si sigura schimbare in stilul de viata pe care majoritatea oamenilor o poate face pentru a va avea cel mai mare impact asupra sanatatii. Zaharul rafinat este asociat cu un risc crescut in multe boli si accelerează procesul de imbatranire. Dupa cum stim, zaharul este dependenta.

Cum poti reduce sau elimina zaharul? Iata cateva sfaturi care sa te ajute sa scapi de aceasta depen-denta:

1. Bea apa. Uneori poftele dulci sunt un semn de deshidratare. Inainte de a apela la zahar, bea un pahar de apa si asteapta cateva minute.

2. Mananca legume si fructe dulci in mod natural pentru a satisface pofta de zahar.

3. Evita indulcitorii artificiali si alimentele cu adaos de zahar. Utilizeaza indulcitori natural, cum ar fi stevia, artar, curmale, cocos.

4. Fa o activitate fizica. A fi activ ajuta la echilibrarea nivelului de zahar din sange, creste energia si reduce tensiunea, scazand pofta de dulce.

5. Odihneste-te corespunzator – dormi 8 ore pe noapte. Carbohidratii simpli, cum este zaharul, sunt cea mai rapida sursa de energie disponibila pentru un corp si o minte obosita.

6. Redu cantitatea de hrana animale. Potrivit principiilor yin-yang de a manca, consumul mare de alimente de provenienta animale (yang) poate duce la pofta de dulciuri (yin).

7. Elimina alimentele 0% grasime. Acestea contin cantitati mari de zahar pentru a compensa lipsa gustului si a grasimii.

8. Experimenteaza condimentele. Scortisoara, nucsoara, cuisoare si cardamom, vor indulci in mod natural mancarea si vor reduce pofta de zahar.

Nu uita, poftele au aproape intotdeauna au o componenta psihologica. Prin identificarea cauzelor care stau la baza lor si prin echilibrarea stilului de viata, poftele se reduc.

Saptamana viitoare vom dezbate subiectul legume si cum putem cereste aportul zilnic!

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.