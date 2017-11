Monday Motivation cu Sorina Fredholm: #YOGAEVERYDAMNDAY

De cateva saptamani am inceput sa discutam despre factorii care, in opinia mea au cel mai mare impact asupra sanatatii tale. Pe langa eliminarea zaharului rafinat si o dieta bazata pe cat mai multe legume, exercitiul fizic este cel de-al treilea important obicei pe care ti-l recomand sa il integrezi in rutina ta zilnica.

Cu totii stim ca este importanta, insa foarte putini fac miscare in mod regulat. De ce? Eu cred ca oamenii complica prea mult lucrurile si isi pun in general obiective prea mari. Pentru a trai optim, avem nevoie de 30 de minute de orice tip de exercitiu fizic pe zi. Poate fi Yoga, o plimbare cu pas alert, alergare, tenis, inot sau orice alte exercitii de rezistenta. Alege activitati pe care ti-ar placea sa le faci si asigura-te ca le poti face acasa sau afara, asta ca sa nu fii dependent de o sala sau de anumite accesorii sau aparate. Apoi, in fiecare zi fa una dintre ele, cel putin 30 de minute. In scurt timp, vei observa o multime de beneficii: o memorie mai buna, vei fi mult mai fericit, pielea iti va arata mai bine, procentul de grasime se vor micsora si vei slabi.

Eu practic Yoga aproape in fiecare zi si asta va recomand si voua!

In primul rand este un obicei pe care il poti integra destul de usor in rutina de dimineata. In al doilea rand revitalizeaza corpul si mintea, fiind o sursa excelenta de energie!

Al treilea motiv, Yoga este un tip complet de exercitiu – posturile sunt menite sa iti ofere forta, rezistenta si flexibilitate si sa iti purifice corpul si mintea.

Iar cel mai important, pe masura ce practici ajungi sa explorezi si restul de beneficii, incepi sa iti perfectionezi comportamentul in lumea exterioara, sa te concentrezi spre interior, ajungand sa iti controlezi simturile si gandurile, ceea ce iti va imbunatati calitatea vietii, in toate aspectele ei.

Daca nu ai timp pentru o ora intreaga de yoga, ai intotdeauna varianta de a face cateva circuite de Salutul Soarelui, care reprezinta modalitatea excelenta de a mentine practica zilnica. Dupa cum spuneam, consecventa este esentiala, fiind mult mai benefic sa fii activ zilnic jumatate de ora, decat un antrenament mai lung, o data sau de doua ori pe saptamana.

Dedica acest timp, fii focusat, mentine o postura corecta si o respiratie echilibrata, pentru o practica cat mai eficienta. Asta iti va spori gradul de constientizare atat in timpul sesiunii dar si in viata de zi cu zi.

Salutul Soarelui

1. Tadasana (Mountain Pose): Incepe in picioare, la capatul saltelei cu bratele pe langa corp. Distribuie greutatea corpului egal pe ambele picioare, alungeste coloana, ridica pieptul, creaza spatiu intre umeri si urechi, impinge varful capului catre sus si gaseste-ti echilibrul.

2. Urdhva Hastasana (Upward Salute): Inspira ridica bratele deasupra capului, alungeste corpul si uita-te in sus, catre palme.

3. Uttanasana (Standing Forward Bend): Expira, coboara trunchiul spre fata si asaza palmele pe podea. Daca nu reusesti, indoaie putin genunchii. Lasa capul in jos cu gatul relaxat.

4. Ardha Uttanasana (Half Standing Forward Bend): Inspira, ridica pieptul, uite-te in fata.

5. Chaturanga Dandasana (Four Limbed Staff Pose): Expira si paseste sau sari cu picioarele in spate in pozitie de plansa, indoaie coatele si coboara corpul spre podea, fara sa o atingi. Mentine picioarele extinse si impinge in calcaie.

6. Urhdva Mukha Svanasana (Upward Facing Dog): Inspira, impinge in palme si extinde bratele. Ridica pieptul, impinge umerii in spate si priveste in fata sau in sus.

7. Adho Mukha Svanasana (Downward Facing Dog): Expira, ridica bazinul catre tavan, extinde picioarele si apasa calcaiele spre podea. Alungeste coloana, mentine capul intre intre umeri, gatul relaxat si privirea catre genunchi. Mentine postura timp de 3-5 respiratii.

8. Ardha Uttanasana (Half Standing Forward Bend): Inspira, indoaie genunchii si paseste sau sari cu picioarele intre maini. Ridica pieptul, privirea in fata.

9. Uttanasana (Standing Forward Bend): Expira si apropie trunchiul spre picioare, si capul catre genunchi.

10. Urdhva Hastasana (Upward Salute): Inspira si ridica-te din solduri cu picioare active si adu bratele deasupra capului, privirea catre palme.

11. Tadasana: Expira si revino cu bratele pe langa corp

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.