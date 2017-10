Monday Motivation cu Sorina Fredholm: MEAL PREP – Salata cu baby spanac, cartof dulce si dressing oriental

O varianta foarte sanatoasa o reprezinta legumele dulci, care calmeaza organele interne ale corpului si energizeaza mintea. Si pentru ca multe dintre aceste legume sunt legume radacinoase, ele sunt impamantate si din punct de vedere energetic, ceea ce ajuta la echilibrarea interioara ce apare dupa consumul de zahar.

Integrarea de legume dulci in dieta, ajuta la eliminarea naturala a alimentelor mai putin sanatoase din dieta. Iar cartofii dulci sunt preferatii mei. Nu numai ca au gust de desert si sunt atat de versatili (saptamana trecuta ai vazut si sper ai incercat, cat de bine se potrivesc cu budinca dulce de quinoas, pentru un mic dejun sau un desert sanatos), ei ofera beneficii surprinzatoare pentru sanatate. Cartofii dulci au atat de multe beneficii nutritionale unice de oferit, incat vei vrea sa ii consumi oricat de des poti.

Iata 5 beneficii majore ale cartofilor dulci:

1. Sunt o sursa buna de vitamina C: pe langa cresterea imunitatii si indepartarea virusurilor, vitamina C joaca un rol important in formarea oaselor si a dintilor, digestia si formarea celulelor sanguine.

2. Ajuta la absorbtia vitaminei D, care construieste oase sanatoase si joaca un rol important si in nivelul nostru de energie si stare de spirit.

3. Contin o cantitate crescuta de magneziu, mineralul de relaxare si antistres.

4. Sunt o sursa mare de potasiu, unul dintre cei mai importanti electroliti, care ajuta la reglarea sistemului nervos.

5. Consumul de cartofi dulci nu creste nivelul de zahar din sange. Aceasta leguma este dulce natural, dar zaharurile pe care le contine sunt eliberate incet in sange, ajutand la asigurarea unei surse de energie echilibrata, fara sa afecteze nivelul de energie si arderile.

Salata cu baby spanac, cartof dulce si dressing oriental

Daca ai urmarit recomandarile mele de MEAl PREP din ultimele articole, in weekend ai pregatit deja o portie mare de quinoa si cartofi dulci, pe care le poti adauga la diferite mancaruri in aceasta sapatamana, cum este si aceasta salata.

Timp de preparare: 40 minute

Cantitati pentru 2 portii

Ingrediente:

1 cartof dulce copt

50 gr naut copt

2 pumni baby spanac

1/2 avocado

1/3 mango

4 linguri quinoa fiarta

1 lingurita cumin

1 lingurita turmeric

1 lingura ulei cocos

1 lingura tahini

1 lingura lapte cocos

1 lingura suc lamaie

sare, piper, pudra chili

Mod de preparare complet:

Seteaza cuptorul la 180°C. Taie cartoful cubulete si amesteca-l cu uleiul de cocos, cumin, turmeric, sare, piper si chilli. Pune-l intr-o tava la copt timp de 30 de minute. Cu 10 minute inainte sa fie gata, adauga langa el si boabele de naut.

Spala quinoa de 2-3 ori sub un jet de apa rece si fierbe-o timp de 15 minute.

Prepara sosul: amesteca crema de susan cu sucul de lamaie si laptele de cocos.

Asaza pe o farfurie frunzele de spanac spalate, peste care adauga restul de ingrediente: cartofii si nautul, quinoa, felii avocado si mango si sosul.

Presara peste cateva migdale si seminte. Savureaza!

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.