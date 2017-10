Monday Motivation cu Sorina Fredholm: MEAL PREP – Conopida picanta cu quinoa si lapte de cocos

O dieta cu o multime de fructe si legume a fost dintotdeauna asociata cu o imbunatatire a starii de sanatate si pe buna dreptate: legumele si fructele (atat proaspete cat si congelate) sunt pline vitamine, minerale, fibre si antioxidanti, care protejeaza impotriva bolilor cronice cum ar fi bolile de inima si cancerul. Ele au, de asemenea, si un aport scazut in calorii, facandu-le o alegere excelenta pentru greutatea ta.

Te-ai gandit insa vreodata daca tu consumi destule fructe si legume?

Un test simplu pentru a afla este sa faci un calcul intre cate bucati ai cumparat si in ce perioada le-ai consumat. Zilnic ar trebui sa consumam 10 portii (800 gr), dar multe persoane nu ajung nici la jumatate din cantitatea recomandata.

Facand tot ceea ce este necesar pentru a dubla numarul de fructe si legume pe care il consumi zilnic, poate avea un impact enorm asupra sanatatii tale.

Iar dupa cum poti vedea, retetele mele sunt o sursa importanta, de la smoothie-urile de dimineata pana la fiecare fel de mancare in timpul zilei, iar daca le vei adopta si tu, nu vei mai duce lipsa de legume in dieta ta zilnica.

Alegerea unui sortiment cat mai colorat de fructe si legume este cea mai buna varianta, deoarece exista diferite beneficii in diferitele culori.

Portocaliu – ajuta la cresterea imunitatii

Rosu – imbunatateste circulatia si functiunea buna a inimii

Mov – lupta impotriva imbatranirii si imbunatateste memoria.

Verde – oxigeneaza si consolideaza sangele si sistemul respirator.

Alb – are proprietati antivirale si antibacteriale

Iar una din legumele albe favorite este conopida, care face parte din familia cruciferelor, cunoscute ca fiind unele din cele mai sanatoase legume. Iata doar cateva din beneficii majore ale conopidei:

– promoveaza sanatatea inimii

– reduce nivelul de colesterol rau

– construieste un sistem imunitar sanatos

– bogata in acid folic si vitamine, ajuta in perioada de sarcina

– o sursa buna de multe vitamine: A, B, C si minerale: calciu, zinc, mangan, fosfor, magneziu, seleniu, so-diu.

– reduce riscurile de cancer

– ajuta la arderea grasimilor si pierderea în greutate

– este unul dintre produsele alimentare care poate fi consumate in cantitati nelimitate

– detoxifica sistemul corporal

– ajuta la intinerirea pielii

Conopida picanta cu quinoa si lapte de cocos

Timp de preparare: 30 minute

Cantitati pentru 2 portii

Ingrediente:

1/2 conopida

50 gr naut

100 gr quinoa

200 ml lapte cocos

1 lingurita curry

1 lingurita chili

1 lingura ulei cocos

1 lingura tahini

1 lingura suc lamaie

1/2 lingurita susan negru

menta, sare, piper

Mod de preparare:

Seteaza cuptorul la 180°C. Taie conopida in bucati si pune-o la cuptorul cu aburi sau in apa fiarta timp de 2-3 minute. Apoi amestec-o cu nautul, uleiul de cocos, curry, chili, sare si piper. Pune-le intr-o tava la copt timp de 20 de minute.

Spala quinoa in apa rece de cateva ori si fierbe-o in laptele de cocos, timp de 15 minute. Daca mai este nevoie de lichid, adauga putina apa.

Prepara sosul: amesteca crema de susan, sucul de lamaie si putina apa.

Cand legumele sunt coapte, asaza-le pe o farfurie, langa o portie de quinoa cremoasa, peste care adauga sosul, semintele de susan si menta.

Savureaza aceasta mancare orientala, super satioasa si sanatoasa pentru tine!

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.