Monday Motivation cu Sorina Fredholm: MEAL PREP – Budinca de quinoa cu cocos, cartof dulce, nuci si turmeric

Meniul meu se schimba de obicei saptamanal, dar un ingredient ramane tot timpul pe lista: QUINOA. O adaug peste orice reteta pentru o portie de proteine, vitamine si minerale, pe care quinoa le contine in cantitati generoase.

Quinoa (pronuntata KEEN-wah) are cel mai inalt nivel nutritional si se gateste cel mai rapid dintre toate cerealele. Ea este de fapt o pseudocereala, o samanta plina de energie care a fost consumata de peste 8.000 de ani in America de Sud. Incasii au reusit sa circule pe distante lungi la altitudini inalte, datorita dietei bogate in quinoa.

Beneficii QUINOA:

nu contine gluten

este usor de digerat

este ingredient ideal pentru antrenamentul de rezistenta

are un continut de proteine egal cu cel al laptelui

contine toti opt aminoacizi pentru a face o proteina completa

intareste rinichii, inima si plamanii

bogata in vitaminele B, fier, zinc, potasiu, calciu si vitamina E

UTILIZARI SI PREGATIRE

Atunci cand fierbe, germenul exterior care inconjoara samanta se desprinde iar boabele interioare devin moi si translucide. Atunci e momentul cand quinoa este gatita.

Pentru a economisi timp, gateste o portie mai mare pe care o poti consuma ca o mancare cu legume, peste salate sau la micul dejun. Quinoa gatita poate fi reincalzita si pastrata la frigider intr-o caserola, timp de cateva zile.

Inainte de gatit, quinoa trebuie insa clatita de cateva ori in apa, pentru a elimina stratul de pesticid natural pe care il contine, numit saponin. Apoi in maximum 15 minute este gata!

Budinca de quinoa cu cocos, cartof dulce, nuci si turmeric

Ingrediente:

1/2 cana quinoa fiarta

1 lingura seminte chia

1 lingurita pudra turmeric

100 ml lapte cocos

1/2 cartof dulce copt

1 lingura unt cocos

4-5 nuci pecan

1 lingurita miere

Mod preparare:

Taie cartoful dulce bucatele, amesteca-l cu putin unt de cocos si coace-l la 180 grade, timp de 25 minute.

Intre timp, intr-un borcan sau caserola, amesteca bine quinoa fiarta in prealabil, semintele de chia, laptele de cocos si turmericul. Inchide recipientul si pastreaza la frigider cateva ore sau peste noapte.

Cand a venit momentul sa savurezi budinca, adauga peste bucatelele rumenite de cartof dulce, nucile pecan si mierea.

Aceasta reteta o poti prepara de cu seara, pentru a avea parte dimineata de un mic dejun sanatos, care sa te satisfaca si sa te mentina satul pe o durata mai lunga.

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.