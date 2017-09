Moduri in care poti slabi fara sa urmezi o dieta

Din pacate dietele de acest fel iti pot afecta serios sanatatea si metabolismul si nu ar trebui incercate prea des. Cel mai indicat pentru sanatatea noastra este sa slabim sanatos, adica prin consumarea alimentelor potrivite, fara infometare si cat mai mult sport.

Astfel de informatii stiai probabil si pana acum, insa ceea ce poate nu stiai este ca exista anumite lucruri pe care le poti face pentru a slabi, fara a face mari eforturi. Iata care sunt acestea:

1. Cronometreaza-te cand mananci

Pune-ti o alarma si ofera-ti la fiecare masa cel putin 20 de minute. Acesta este unul dintre cele mai importante obiceiuri daca vrei sa slabesti. Savureaza preparatele in tot acest timp si nu te grabi deloc. Sa mananci in liniste ofera corpului o stare de bine, chiar daca vorbim de portii mici. Senzatia de foame va disparea, asadar nu vei dori sa mananci din nou prea curand. In schimb, daca te grabesti, stomacul nu are timp sa ii transmita creierului ca ai mancat suficient si atunci vei simti nevoia unor gustari nesanatoase.

2. Dormi mai mult

Daca vei dormi o ora in plus in fiecare seara, este posibil sa slabesti chiar si 7 kilograme intr-un an. Somnul inlocuieste anumite activitati ale corpului. Astfel, nevoia ta de gustari nesanatoase va disparea si vei putea elimina fara efort aproximativ 6% din caloriile zilnice. In schimb, daca vei dormi mai putin de 7 ore in fiecare seara, atunci exista pericolul sa te ingrasi, deoarece vei avea un apetit mai mare.

3. Mananca mai multe legume

La cina in seara aceasta, adauga mai multe legume si asigura-te ca ai mai multe culori. Nu le gati cu ulei, iar pentru sosuri alege lamaie si tot felul de ierburi in locul sosurilor din supermarketuri, deoarece acestea sunt pline de grasimi.

4. Mananca zilnic o supa

Supa sau ciorba nu trebuie sa iti lipseasca zilnic din alimentatie. Fie ca o mananci la primul fel la pranz sau seara, la cina, aceasta te ajuta sa slabesti. Este plina de vitamine de la legume, asadar este si o alegere sanatoasa. Ai grija in schimb sa nu alegi alege supe din conserve si fereste-te si de supele foarte cremoase, cu smantana sau alte ingrediente mai bogate in calorii.

5. Alege cerealele integrale

Uita de painea alba sau de pastele fainoase in diverse culori. In locul lor alege mereu cerealele integrale. Pe langa faptul ca sunt mai sanatoase, au mai putine calorii si imbunatatesc colesterolul. In plus, folosind faina integrala poti prepara in continuare deserturile preferate, insa intr-o varianta mult mai sanatoasa.

6. Renunta la sucuri

Este dificil sa renunti la sucurile carbogazoase, insa acestea sunt cele mai periculoase, deoarece au o cantitate foarte mare de zahar. Reprezinta un pericol pentru sanatatea ta, consumate in exces, insa si pentru silueta. In locul lor, alege apa cu infuzie de fructe. Daca simti nevoia unei bauturi cu acid, mai bine alegi apa minerala carbogazoasa decat un suc.

7. Ai grija la cantitatea de alcool

Un pahar de vin nu este periculos pentru sanatatea noastra, insa daca in fiecare weekend bei cocktail-uri bogate in zahar, este momentul sa te opresti. Alcoolul nu este sanatos, asta stiai deja, insa toate bauturile rafinate sunt si mai periculoase. Limiteaza-te la un pahar de vin. Il bei mai greu, chiar si atunci cand iesi in club, asadar il vei avea langa tine mai mult timp si nu vei fi tentata sa comanzi inca o bautura.

